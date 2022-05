1 Come sta LDA

Sono trascorse alcune settimane da quando LDA ha lasciato Amici 21. Poco prima di abbandonare definitivamente il talent show di Maria De Filippi, il cantante ha parlato dell’esperienza vissuta all’interno della scuola, e in merito ha affermato:

“Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca, già lo ero fuori, però non per tutti. Penso mi abbia dato questa possibilità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato degli amici, tanti, delle persone splendide e mi ha fatto diventare molto più grande e molto più maturo. Poi mi ha dato il senso del lavoro e mi ha migliorato come persona e come artista. Tantissimo”.

Nonostante il percorso ad Amici 21 si sia interrotto prima del previsto, in questi giorni per LDA sono arrivate grosse soddisfazioni. Lo scorso 13 maggio infatti è stato pubblicato il primo disco del cantante, che sta già ottenendo un successo pazzesco. Per promuovere l’album l’ex allievo del talent show sta girando l’Italia intera con una serie di instore, durante i quali sta incontrando tutti i suoi fan. Solo poche ore fa così il giovane artista è arrivato ad Afragola, in provincia di Napoli, per un un nuovo incontro col suo pubblico. Tuttavia a pochi minuti dall’inizio dell’evento Luca è stato costretto a interrompersi a causa di un malore. Si è trattato tuttavia solo di un leggero capogiro, e dopo essersi rimesso in sesto il cantante è tornato dai suoi fan, scattando foto con tutti i presenti e firmando ogni singolo disco. Qualche ora dopo sui social Luca ha parlato dell’accaduto, e in merito ha affermato:

“Mi è dispiaciuto fermarmi per 5 minuti perché all’inizio mi girava la testa da morire. Chiedo scusa per quei 5 minuti in più che vi ho fatto attendere, però non ero lucido in quel momento”.

Pare dunque che LDA stia bene e oggi riprenderà il suo tour instore. Nel mentre solo qualche giorno fa Luca ha svelato un retroscena inedito sulla sua eliminazione da Amici 21. Rivediamo le sue parole.