1 La versione spagnola di “Quello che fa male”

La scuola di Amici 21 è stata il trampolino di lancio che gli ha fatto spiccare il volo. Ora LDA (all’anagrafe Luca D’Alessio) si gode il meritato successo, tra riconoscimenti e scalate in classifica. Per questa estate il giovane artista ha in serbo un’altra sorpresa per i suoi fan. E no, stavolta non facciamo riferimento al nuovo disco, per cui come vedremo sta lavorando duramente e uscirà il prossimo autunno.

In queste ultime ore in tanti hanno notato degli strani movimenti sui social. LDA ha infatti rimosso tutti i post presenti sul suo profilo, lasciandone soltanto uno. L’unico presente porta con sé un messaggio criptico inizialmente, che i più hanno scovato fin da subito: “🇪🇸💋… ??/07″.

Quanto scritto, in parole povere, sembra essere un riferimento all’uscita della sua prossima canzone, stavolta in lingua spagnola. Un brano che oltretutto conosciamo molto bene. LDA ha deciso infatti di accontentare i fan e provare a seguire le orme di papà Gigi D’Alessio, riproponendo il suo primissimo successo Quello che fa male, con cui si è presentato ad Amici, in spagnolo (che tradotto sarebbe Lo que mas nos duele) Una versione che va dunque a conquistare quello che è il mercato latino e che in questa calda estate potrebbe riservarci davvero grandi sorprese.

Per non farci mancare proprio nulla, tra l’altro, LDA ha voluto fare un’altra sorpresa ai propri fan pubblicando un pezzetto del brano su TikTok. Nel video (CHE POTETE VEDERE CLICCANDO QUI) si vede lui mentre la canta entusiasta. Pensate che il breve video in appena 8 ore dal rilascio ha totalizzato oltre 1 milione di views. Ciò sta a significare il forte impatto avuto dalla canzone sul pubblico. Non osiamo immaginare non appena uscirà!

