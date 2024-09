In queste ore Leo Gassmann ha pubblicato sui suoi social uno scatto in cui lo vediamo insieme a Giulia Stabile. La foto in breve ha così fatto il giro del web e non sono mancati i commenti delle malelingue.

Leo Gassmann con Giulia Stabile

Sono ormai diversi anni che Leo Gassmann è nel cuore del grande pubblico. Il giovane artista, dopo la partecipazione a X Factor, ha dato ufficialmente il via alla sua carriera e con il passare del tempo ha raggiunto una serie di successi che l’hanno reso uno dei protagonisti del panorama musicale italiano. In queste ore però è accaduto qualcosa che ha portato Leo anche al centro del gossip e del pettegolezzo. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Gassmann ha postato sui suoi social uno scatto insieme a Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e attuale professionista del talent show di Maria De Filippi. A quel punto in rete è scoppiato il caos e la foto ha fatto in breve il giro del web. C’è infatti chi sta già parlando di un presunto flirt tra i due, che tuttavia al momento non è stato affatto confermato.

Solo qualche mese fa del resto proprio Leo Gassmann era stato paparazzato con l’attrice argentina Maia Reficco e sembrava che tra i due ci fosse del tenero. Giulia Stabile invece dopo la fine della chiacchierata relazione con Sangiovanni si è presa del tempo per sé stessa e a oggi pare essere pronta a un nuovo amore.

LEGGI ANCHE: Michelle Comi pensa che le donne non dovrebbero votare

Ciò nonostante al momento non sappiamo cosa stia accadendo tra Leo e Giulia. Non è da escludere infatti che tra loro ci sia soltanto un’amicizia speciale. A oggi però i diretti interessati non hanno ancora rotto il silenzio per fare chiarezza sulla situazione e non resta che attendere per saperne di più in merito.