In queste ore si sono diffusi nuovi presunti motivi in merito alla rottura tra Alice Campello e Alvaro Morata

Alcuni magazine spagnoli hanno diffuso nuove indiscrezioni sui presunti motivi della fine della relazione tra Alice Campello e Alvaro Morata. Ecco tutto quello che sappiamo.

I motivi presunti della separazione tra Alice Campello e Morata

Ormai sappiamo da diverse settimane che la storia d’amore tra Alice Campello e Alvaro Morata è giunta al termine. Loro stessi hanno diramato un comunicato all’interno del quale annunciavano di voler prendere strade separate:

“Dopo un po’ di tempo di riflessione, Alice e io abbiamo preso la decisione di separare le nostre strade. Una relazione MERAVIGLIOSA e RISPETTOSA in cui ci siamo amati e aiutati molto.

Sono stati anni meravigliosi, il cui frutto sono stati i nostri quattro figli, che sono senza dubbio la cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia”.

In seguito si è parlato di presunti tradimenti ma queste voci sono state smentite tramite social proprio da Alice Campello. Mentre sembra che Morata stia vivendo in un hotel dopo essere uscito di casa si stanno cominciando a susseguire altri rumor sui possibili motivi della loro separazione.

Some riporta anche il profilo Instagram Sport Mediaset, infatti, alcuni magazine spagnoli rivelano che alcuni attriti sarebbero nati per degli atteggiamenti della Campello. Quest’ultima non avrebbe voluto i genitori del calciatore allo Stadio per festeggiare l’Europeo. Questo perché si vocifera che dalla nascita della figlia Bella i rapporti si sarebbero fatti tesi:

“Lei inoltre è accusata di essere ‘autoritaria’ e di aver fatto vivere il marito in una sorta di ‘prigione'”.

Ovviamente si tratta solo di voci di corridoio non confermate e bisognerà capire se i due diretti interessati decideranno di intervenire per chiarire la questione. Noi di Novella 2000 vi consigliamo di prendere tutto ciò con le pinze e rimaniamo a disposizione per qualsiasi rettifica, smentita o chiarimento.