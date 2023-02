Chi è Leo Gassmann? Età, fidanzata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 25 Febbraio 2023

Chi è

Tutte le informazioni su Leo Gassmann, Big e concorrente a Sanremo 2023. Età, altezza, fidanzata e Instagram.

Chi è Leo Gassmann

Nome e cognome: Leonardo Gassmann

Nome d’arte: Leo Gassmann

Età: 24 anni

Data di nascita: 22 novembre 1998

Luogo di nascita: Roma

Segno zodiacale: Sagittario

Altezza: 1 metro e 80 centimetri

Peso: 73 kg

Professione: cantante

Figli: non ha figli

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @leogass.official

Leo Gassmann età, altezza e biografia

Chi è Leo Gassmann e quanto è alto? Il cantante nasce a Roma il 27 novembre 1998. Di conseguenza la sua età è di 24 anni. La sua altezza è pari a 1 metro e 80 centimetri. Il peso è di circa 73 kg.

Ma come si chiamano i genitori? Il padre sicuramente avrete capito chi è. Si tratta dell’attore Alessandro Gassmann. E la mamma come si chiama? La madre è Sabrina Knaflitz.

Nel 2022 Leo Gassmann conclude gli studi all’Università americana John Cabot di Roma, dove si è laureato. La laurea ottenuta è in Arte e Comunicazione.

Entriamo, adesso, più nel dettaglio per scoprire che cosa ha vinto e cosa ha fatto il figlio di Gassmann fino ad oggi…

Vita privata: Leo Gassmann ha una fidanzata?

Sappiamo molto poco della vita privata di Leo Gassmann, anche se molti si chidono come si chiama la sua fidanzata.

Dalle informazioni che riusciamo a reperire sul web, fino al 2022 Leo Gassmann sembra star frequentando Enula Bareggi di Amici.

Purtroppo, però, non è chiara la loro atuale situazione sentimentale. Non sappiamo, infatti, se è ancora la sua fidanzata oppure no. Seguiteci per non perdervi eventuali news in merito.

Dove seguire Leo Gassmann: Instagram e social

Dove possiamo seguire Leo Gassmann sui social? L’artista si trova su Facebook e la sua pagina conta quasi 10mila seguaci.

Risulta presente su Twitter, ma è disponibile anche su Instagram. Qui ha oltre 225mila follower. Lo vediamo in varie foto mentre pubblicizza i suoi ultimi lavori oppure in alcuni stralci della vita quotidiana presente e passata.

Non manca il profilo su TikTok e nemmeno il canale YouTube. Le sue canzoni, infine, possono essere ascoltate anche su Spotify.

Carriera

La carriera di Leo Gassmann comincia seriamente nel 2018 quando partecipa alla dodicesima edizione di X Factor portando il brano “Piume“. Nel novembre dello stesso anno firma il contratto con la Sony Music.

Un anno più tardi pubblica alcuni singoli, come per esempio, “Cosa sarà di noi?” e “Dimmi dove sei“. Nel 2019 partecipa a Sanremo Giovani e nel febbraio 2020 prende parte al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte.

Nello stesso anno viene pubblicato i suo primo album, “Strike“, e doppia anche il personaggio di Guy Crood nel film “I Croods 2 – Una nuova era“. Che cosa fa oggi? Nel 2023 lo troviamo al Festival di Sanremo con la canzone “Terzo Cuore“. Tra i talent da lui fatti non compare Amici.

X Factor 12

Leo Gassmann riesce a entrare a X Factor 12 raggiungendo la semifinale con l’inedito “Piume” e arrivando alla posizione numero cinque.

Da qui in poi la sua carriera è in ascesa e dopo non molto tempo approda anche a Sanremo…

Sanremo Giovani 2019

Nel 2019 Leo Gassmann supera le selezione di Sanremo Giovani. Quell’anno la giuria era composta da Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Piero Chiambretti e Gigi D’Alessio.

Con lui passano anche Fadi, Marco Sentieri, Fasma ed Eugenio in Via di Gioia.

Festival di Sanremo 2020

Nel 2020 si esibisce sul palco dell’Ariston con la canzone “Va bene così“, il cui testo contiene la parola Asimbonanga che significa ‘Non lo abbiamo visto‘ in lingua zulu.

Il brano gli permette di vincere nella sezione Nuove Proposte.

Canzoni e album

Per il momento Leo Gassmann ha rilasciato soltanto due album. Il primo si intitola “Strike” (2020) e il secondo “La strada per Agartha“, il quale esce il 24 febbraio 2023.

Scopriamo, però, quali sono le canzoni che sono diventate anche dei singoli:

Piume (2019)

(2019) Cosa sarà di noi? (2019)

(2019) Dimmi dove sei (2019)

(2019) Va bene così (2019)

(2019) Maleducato (2020)

(2020) Mr. Fonda (2020)

(2020) Down (2021)

(2021) La mia libertà (2022)

(2022) Lunedì (2022)

(2022) Terzo cuore (2023)

Leo Gassmann a Sanremo 2023

Leo Gassmann torna al Festival di Sanremo 2023 portando la canzone “Terzo Cuore“. Nel corso di un’intervista, che si può recuperare anche su RaiPlay, ha affermato:

“Il Festival lo sto vivendo come una sorta di ritorno. Con più consapevolezze e la voglia di migliorare rispetto al modo in cui l’ho vissuto la prima volta. Sono sicuro che mi porterà tanta voglia di crescere“.

Ha rivelato di starsi preparando prendendo lezioni di canto e lavorando molto sul fiato. Sugli artisti in gara con lui ha detto: “Li stimo tutti, per me essere qui è un grande onore“.

Vediamo, perciò, chi sono i Big di Sanremo 2023…

I Big di Sanremo 2023

Diamo un’occhiata, adesso, alla lista completa dei Big che prenderanno parte al Festival di Sanremo 2023:

La conduzione è affidata ancora una volta ad Amadeus. Inoltre sappiamo che per tutte e cinque le serate sarà affiancato da Gianni Morandi.

Nel corso della settimana, invece, le co-conduttrici che si alterneranno saranno Francesca Fagnani, Chiara Francini, Chiara Ferragni e Paola Enogu.

Il percorso di Leo Gassmann a Sanremo 2023

Il Festival di Sanremo 2023 per Leo Gassmann ha inizio martedì 7 febbraio 2023. Compie il suo percorso con la canzone “Terzo cuore“.

È arrivato 18esimo nella classifica finale della manifestazione.