1 Bonucci scambiato per un invasore di campo

Italia-Spagna è stata una partita sofferta, ma vinta con merito e un pizzico di fortuna. Tra gli eroi di queste “notti magiche” anche il difensore Leonardo Bonucci, il quale ha realizzato anche uno dei rigori decisivi ieri sera. Il centrale della Nazionale e della Juventus è stato però protagonista di un singolare episodio dopo il penalty di Jorginho che ci ha consegnato il pass per la Finale di Wembley.

Poco dopo infatti Leonardo Bonucci, così come tutti gli altri compagni, sono andati a festeggiare sotto la curva dell’Italia insieme ai tifosi, questi ultimi si sono intrufolati poi sul rettangolo di gioco. Per tale ragione gli addetti alla sicurezza hanno avuto piuttosto da fare per riportare ordine tra i supporter italiani, che non riuscivano a contenere la gioia. Improvvisamente, però, tra il frastuono una steward ha scambiato Bonucci per un invasore di campo. Come vedete da queste immagini, infatti, tenta di allontanarlo dal campo. Leonardo, come mostrato dal video, è parso inizialmente incredulo dato che è stato confuso per uno dei tanti tifosi presenti…

⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

L’episodio tra Leonardo Bonucci e la steward ha fatto il giro del web. In tantissimi hanno commentato l’accaduto e a tanti è scappata una risata per la gaffe. Il video infatti è diventato viralissimo e non sono mancate le solite parodie e meme.

Tralasciando questo particolare momento, il difensore dopo la partita ha rilasciato qualche intervista. Continua…