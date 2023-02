NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Febbraio 2023

Ritorno di fiamma tra Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid?

Negli ultimi mesi come in molti sapranno si è a lungo discusso di Leonardo DiCaprio e di Gigi Hadid. Il noto attore e l’amata modella infatti sono stati paparazzati più volte insieme, e secondo le indiscrezioni i due si sarebbero frequentati per diverse settimane, finendo al centro della cronaca rosa mondiale. Poco prima di Natale però è giunta voce che il premio Oscar avesse iniziato a conoscere l’attrice 23enne Victoria Lamas, figlia del famoso attore, Lorenzo Lamas, e che il rapporto con la Hadid si fosse interrotto. Tuttavia nelle ultime ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che sta già facendo discutere il web.

Sia Leonardo che Gigi infatti sono arrivati a Milano in occasione della Fashion Week, e proprio di recente sono stati beccati insieme. A rivelare la notizia è stato PageSix, che ha paparazzato l’attore e la modella mentre lasciavano Casa Cipriani. Stando a quanto riporta il noto tabloid, i due sarebbero arrivati all’interno del locale intorno a mezzanotte, per poi andare via dopo circa un’ora a distanza di 10 minuti l’uno dall’altro. Ma non è finita qui.

Una fonte ha rivelato a PageSix che Leonardo DiCaprio e Gigi Hadid avrebbero partecipato alla festa di compleanno del comune amico Edward Enninful. Alla serata avrebbero preso parte anche altre star del mondo dello spettacolo, tra cui Kendall Jenner e Dakota Johnson. Una seconda fonte invece rivela che i due all’interno del locale si sarebbero seduti insieme al bar e pare che si sorridessero. Tuttavia dopo essersi resi conto della presenza dei paparazzi, Leonardo e Gigi si sarebbero innervositi, al punto da lasciare la festa. Pare però che mentre DiCaprio abbia continuato a fare baldoria in città con un amico, la Hadid sia rientrata in hotel.

Cosa starà accadendo dunque tra l’attore e la modella? Tra i due ci sarà davvero un ritorno di fiamma o saranno rimasti soltanto amici? Non resta che attendere per saperne di più.