Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

GF Vip 7

Lo scherzo di Edoardo Tavassi

Mentre tutti i vipponi, o quasi, si trovavano a dormire c’è ancora chi come Edoardo Tavassi non sembra avere alcuna intenzione di riposare. Cosa fare allora se non uno scherzo ai propri compagni d’avventura? Come spesso accade dal suo arrivo, il concorrente è spesso solito prendersi gioco benevolmente degli altri partecipanti, organizzando per l’appunto delle burle.

Una di queste risale a poche ore fa. Alle 04:30, mentre i più erano già sotto le coperte a riposare, Edoardo Tavassi si è presentato in stanza blu con un megafono. Il tutto per rendere lo scherzo ancor più credibile. Cosa ha fatto? Ha imitato la voce di uno degli autori e per richiamare l’attenzione dei vipponi ha chiesto a tutti di presentarsi in salotto.

Come vediamo dal video sottostante, se qualcuno ha fatto finta di nulla e ha continuato a dormire, qualcun altro invece si è svegliato di colpo e si è domandato come mai a un orario così insolito il GF potesse richiamarli. C’è dunque chi non ha sospettato si trattasse della voce di Edoardo Tavassi. Vediamo infatti delle facce un po’ stravolte. Si sente, per esempio, Edoardo Donnamaria dire: “Tutti in salotto? Ma che sono matti?”. Qualcuno si è persino alzato e chi come Milena Miconi ha cercato di capire cosa stesse succedendo.

Il video è poi proseguito con Edoardo Tavassi che se l’è data a gambe, mentre ha cominciato a ridere divertito, insieme a Daniele Dal Moro (a quell’ora ancora sveglio a quanto pare). Stesso discorso per Donnamaria, che subito si è reso conto del gioco.

Non è stato lo stesso per tutti. Questo perché c’è chi come Antonella Fiordelisi che non sembra esserci proprio cascato. Poco dopo il richiamo di Edoardo Tavassi, infatti, proprio lei ha detto: “È finto”, comprendendo si trattasse di uno scherzo. Si sente Sarah Altobello lamentarsi e dire: “È il megafono, sta giocando”.