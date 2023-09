NEWS

Andrea Sanna | 7 Settembre 2023

Leonardo DiCaprio

Il bacio tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Vi ricordate quando vi abbiamo parlato del pettegolezzo che coinvolge Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti? Ebbene, pare ci siano novità! Come fa sapere in esclusiva Page Six l’attore è stato pizzicato a baciarsi con la presunta nuova fiamma durante un party notturno in un club in Spagna e più precisamente a Ibiza.

Sul portale è stato diffuso un video in cui si vede la modella italiana molto vicina al divo di Hollywood. Lui ha la schiena poggiata al muro del locale e sembra essere piuttosto tranquillo. Leonardo DiCaprio era vestito in modo semplice, con un jeans, un cappellino da baseball e una maglia nera. Vittoria Ceretti, invece, dalle immagini pare abbia i capelli raccolti e indossava un top monospalla piuttosto vistoso.

Il sito di gossip ha approfondito l’argomento, spiegando che il fatto si sarebbe verificato intorno alle 4:30 del mattino. E, nemmeno a dirlo, mentre intorno tutti si divertivano a ritmo di musica, loro sono sembrati sempre più vicini fino a scambiarsi l’atteso bacio.

Il filmato riportato da Page Six ha fatto il giro dei social e in tanti l’hanno ripreso e condiviso. Ecco alcuni frame estrapolati dal video in questione, che mostra appunto i due baciarsi.

Leonardo DiCaprio and Vittoria Ceretti in Ibiza. pic.twitter.com/KFDpEa7vj4 — @21metgala (@21metgala) September 6, 2023

Il silenzio di DiCaprio e della Ceretti ai rumor

Il canale di gossip ha anche provato a contattare i rappresentanti di Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti, ma non ha ricevuto alcuna risposta. La paparazzata si arricchisce di altri dettagli. Questo perché prima del bacio in discoteca l’attore e la modella hanno trascorso una giornata a Formentera su uno yacht insieme ad altri amici, tra cui pare (tra i tanti) anche Tobey Maguire.

Al momento non si sa di preciso quando i due si sono conosciuti e se magari è stata proprio Gigi Hadid (amica della Ceretti) a farli incontrare. Inizialmente si pensava si trattasse di un’amicizia di circostanza dopo le foto già emerse nelle scorse settimane. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti li hanno già pizzicati insieme a Santa Barbara, in California, a prendere del caffè e del gelato.

In quell’occasione non c’è stato alcun indizio che potesse lasciar trasparire qualcosa, ma il bacio adesso sembra togliere ogni dubbio. Tra l’altro, come informa Page Six, un testimone che li avrebbe visti ha fatto sapere di aver avvertito delle vibrazioni ed energia particolare nel modo in cui Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti parlano tra loro. È nata una nuova coppia?