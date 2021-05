1 A Verissimo Leonardo Lamacchia

Questo pomeriggio a Verissimo Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio Leonardo Lamacchia, ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il cantante purtroppo seppur raggiunta la fase Serale del talent show, è uscito alla seconda puntata dopo il ballottaggio con Aka7even, il quale ha avuto la meglio.

Come sarà stato per lui tornare alla vita di tutti i giorni? Ecco cosa ha raccontato Leonardo: “Sto bene. Tornare alla realtà è abbastanza strano. Devo riabituarmi di nuovo a tutto, al Covid, perché mi ero un attimo dimenticato di tutta sta situazione stando lì da 6 mesi, però piano piano mi sto riabituando e non vedevo l’ora di abbracciare tutti, seppur virtualmente e non fisicamente”.

Ha raccontato a Silvia Toffanin. Leonardo ad Amici ha raccontato tanto di sé e tra le tante cose ha fatto anche coming out. A Verissimo ha raccontato come è stato parlare di questo con la sua famiglia alcuni anni fa:

“All’inizio pensavo non fosse importante raccontare chi fossi, non avevo coscienza e consapevolezza di chi fossi. La vedevo come una cosa accessoria (…). Poi però scatta anche la voglia di essere sé stessi perché poi queste cose non dette portano a condurre una vita piena di piccole bugie e mi è capitato. Non ho mai detto di avere una fidanzata, ma se uscivo con un ragazzo, dicevo di vedere amici. L’hanno saputo pochi anni fa. Poi l’ho detto molto naturalmente prima a mamma e poi a mio padre. Sono splendidi perché mi hanno accolto e mi amano ogni giorno di più. Avrei potuto dirglielo prima”, ha ammesso Leonardo Lamacchia.

Tra una chiacchiera e l’altra, Silvia Toffanin ha chiesto a Lamacchia se oggi il suo cuore è o meno impegnato: “Oggi innamorato? Oggi sì, sono tanto innamorato. Da un po’ di tempo. È stato bellissimo riabbracciarlo, ricostruire tutto.. Sono felice in questo periodo”.

Ma non solo. Messa da parte la sfera sentimentale, Leonardo Lamacchia ha svelato anche il suo vincitore di Amici e ha parlato del suo grande amico Ermal Meta…