Leonardo Mendolicchio, psichiatra e psicoanalista, da anni è impegnato nello studio e nella cura del disagio mentale e dal 18 giugno, insieme all’autrice Mapi Danna, conduce Persone Medicina su Real Time, che quest’anno giunge alla seconda edizione. La salute mentale è diventata una delle grandi questioni del nostro tempo, soprattutto tra le nuove generazioni.

Il valore del programma per Leonardo Mendolicchio

«Questo programma per noi è importante perché permette alle persone di raccontare le proprie storie, storie di problematiche psicologiche, facendo in modo che ogni spettatore possa identificarsi, rispecchiarsi e riconoscersi in queste narrazioni. Oggi è importante riportare il tema della salute mentale al centro dell’attenzione», spiega Leonardo Mendolicchio.

«È vero che esistono la psicoterapia, farmaci e tecniche che curano le ferite dell’anima, ma le relazioni sono la vera medicina», conclude il conduttore di Persone Medicina.

“Riconoscere e verbalizzare i tumulti interiori”

Il tema della salute mentale riguarda soprattutto i giovani e diverse criticità. Per questa ragione, è fondamentale un supporto. In particolar modo da parte degli adulti per cercare di liberare i pensieri e le preoccupazioni attraverso il dialogo. «Gli adolescenti fanno fatica a trasformare in parole ciò che provano. Il nostro compito di adulti è aiutarli a riconoscere e verbalizzare i loro tumulti interiori», spiega Leonardo Mendolicchio.

Affrontare la solitudine. Quali possono essere i rimedi?

Come si affronta quindi l’isolamento? «La solitudine si combatte riconquistando lo spazio del legame sociale. Facendo in modo che una società sempre più connessa non dimentichi l’importanza dello stare insieme», racconta Leonardo Mendolicchio.

L’intervista completa allo psichiatra Leonardo Mendolicchio sul numero di Novella 2000 in edicola.

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