L’astrologo ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down, con qualche consiglio per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Se anche voi volete scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 27 a domenica 2 agosto 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa parte del mese estivo che vede protagonista la Bilancia. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà?

L’oroscopo di Joss tra segni up e down

L’oroscopo per Novella 2000 di Joss, della settimana dal 27 luglio al 2 agosto ci racconta di alcuni segni in difficoltà come il Toro, il Cancro, i Pesci e lo Scorpione. Per altri, invece, il cielo resta stabile: Sagittario, Capricorno, Acquario e la Vergine. Tra i favoriti troviamo infine l’Ariete, i Gemelli, il Leone e la Bilancia, segno baciato letteralmente dalla fortuna in questi giorni.

Per scoprire tutti i consigli, non perdetevi il reel su Instagram