Lodovica Lazzerini, in arte Ailo, fidanzata di BigMama tra musica e vita privata condivisa: chi è e cosa sappiamo di lei.

La relazione tra BigMama e la fidanzata Lodovica Lazzerini unisce vita privata e musica in modo stretto, trasformando il loro legame in una collaborazione artistica oltre che sentimentale. Entrambe cantanti e autrici, hanno costruito negli anni una relazione stabile che si riflette anche nella scrittura di brani condivisi e in un percorso di crescita reciproca, personale e professionale. Ecco chi è la giovane, in arte Ailo.

BigMama e la fidanzata Lodovica Lazzerini: due percorsi musicali che si incontrano

BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone) e la sua fidanzata condividono non solo la vita privata, ma anche una forte intesa artistica. Lodovica Lazzerini, classe 2000 e originaria di Carrara, è a sua volta cantante e autrice, conosciuta con il nome d’arte Ailo. Ha pubblicato diversi brani, tra cui Sfiga e Non mi va, e ha partecipato alla scrittura di pezzi realizzati insieme a BigMama. Tra questi spicca La rabbia non mi basta, presentato al Festival di Sanremo 2024, nato in una sessione creativa molto rapida. In studio, come raccontato dalla stessa artista, il lavoro è stato condiviso: “Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie. Sentire il suo nome accanto al mio prima di salire sul palco sarà bellissimo“.

Chi è la fidanzata di BigMama? Tutto su Lodovica Lazzerini

Le due si sono incontrate circa tre anni fa grazie ad amicizie comuni, in un contesto informale che BigMama ha raccontato in diverse occasioni televisive. Il primo contatto sarebbe avvenuto durante una festa: “Ci siamo incontrate a una festa ed eravamo ubriache“, come ha raccontato a Domenica In. Da quel momento hanno iniziato a frequentarsi per circa sei mesi prima di iniziare una relazione stabile.

Nella stessa intervista nel 2024, la cantante ha riflettuto anche sul proprio percorso personale: “Lei mi ha aiutata ad essere me stessa, la mia sessualità era una parte che nascondevo abbastanza perché non pensavo di meritare amore, però lei mi ha insegnato che io posso amare chi voglio e posso essere amata“. In seguito ha aggiunto che la loro relazione, nata inizialmente con un approccio più leggero, si è trasformata in un legame profondo e consapevole.

Anche in un’intervista al Corriere della Sera, BigMama ha chiarito le origini della storia, definita inizialmente “senza impegno”: “Era partita con incontri occasionali, ma quando mi ha fatto capire che potevo fidarmi di lei, ho pensato di meritare l’amore di una donna“. Ha poi smentito l’idea di un matrimonio imminente, spiegando con ironia: “Quella sul matrimonio era una battuta. Siamo giovani, dateci un attimo“.

Vita insieme, musica e crescita personale di BigMama e Lodovica Lazzerini

Oggi la coppia convive e vive una fase stabile della relazione, descritta da BigMama come profondamente significativa. Ospite di Verissimo, la cantante ha raccontato: “Sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che io provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione. Qualcosa di speciale“. Ha poi aggiunto: “Ci siamo trovate. Lei è la mia prima ragazza effettiva e io sono la sua, ci siamo costruite mattone dopo mattone e stiamo molto bene insieme“.

Il legame si riflette anche nella collaborazione artistica e nella quotidianità: le due lavorano insieme ai brani, vivono nella stessa casa e condividono progetti e routine. Oggi, tra crescita professionale e vita privata, la relazione rappresenta per entrambe un punto fermo, costruito nel tempo e rafforzato da rispetto e collaborazione.