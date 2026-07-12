Se anche voi siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa terza decade del mese estivo che vede protagonista il Cancro. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà?

L’oroscopo di Joss tra segni up e down

L’oroscopo di Joss per Novella 2000 ci racconta di una settimana, quella dal 13 al 19 luglio, altalenante per parecchi segni zodiacali. Tra coloro chiamati alla prudenza, troviamo i Pesci, i Gemelli, il Sagittario e il Capricorno. E se per alcuni il cielo resta stabile, come per la  Bilancia, lo Scorpione, l’Acquario e il Toro, per gli altri ci sono occasioni interessanti. I segni che possono sfruttare un cielo decisamente più brillante sono proprio l’Ariete, il Cancro, la Vergine e il Leone.

Per scoprire tutti i consigli, non perdetevi il reel su Instagram

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Novella 2000 (@novella2000_official)