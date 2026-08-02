L’astrologo ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down, con qualche consiglio per affrontare al meglio i prossimi giorni.

Se anche voi volete scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 3 a domenica 9 agosto 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa parte del mese estivo che vede protagonista il Sagittario. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà?

L’oroscopo di Joss tra segni up e down

L’oroscopo dell’astrologo Joss, per la settimana dal 3 al 9 agosto ci racconta dei segni che ancora stanno affrontando qualche difficoltà come il Capricorno, il Cancro, lo Scorpione e il Toro. Un cielo stabile invece per i Pesci, la Vergine, l’Acquario, e i Gemelli. Infine, in vetta troviamo: l’Ariete, il Leone, la Bilancia e il Sagittario.

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