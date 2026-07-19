L’astrologo ci racconta nel suo reel quali sono i segni up e quelli down della settimana dal 20 al 26 luglio.

Se anche voi siete curiosi di scoprire cosa dicono le stelle per il vostro segno zodiacale, nella settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 luglio 2026, non potete perdere il reel di Joss e i suoi consigli sull’oroscopo per affrontare al meglio questa parte del mese estivo che vede protagonista la Vergine. Tra segni up e down, qualcuno resta sempre in bilico: chi sarà?

L’oroscopo di Joss tra segni up e down

L’oroscopo di Joss per Novella 2000 ci racconta di una settimana, quella dal 20 al 26 luglio, altalenante per parecchi segni zodiacali. Tra coloro chiamati alla prudenza, troviamo il Toro, la Bilancia, lo Scorpione e il Capricorno. Il cielo resta stabile, invece, per Ariete, Acquario, Sagittario e Pesci. Infine, tra i segni favoriti della settimana, quelli che possono contare su un cielo davvero brillante ci sono il Leone, il Cancro, i Gemelli e la Vergine, vera protagonista di questa settimana grazie a lucidità e determinazione.

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