Vincenzo Chianese | 15 Gennaio 2024

Grande Fratello

In queste ore Letizia Petris ha fatto un appello ai suoi fan per chiedere di salvare Paolo Masella e Anita Olivieri dalla nomination. Poco dopo la fotografa si è rivolta a Perla Vatiero, chiedendole di parlare alle sue seguaci. Tuttavia la reazione epica della gieffina ha fatto divertire il web.

La richiesta di Letizia Petris a Perla Vatiero

Si parla ancora una volta di Letizia Petris, che nelle ultime ore ha fatto discutere il web. Come qualcuno ricorderà, solo pochissimi giorni fa la fotografa, insieme ad Anita Olivieri, ha lanciato un appello ai suoi fan, chiedendo di poter andare in nomination e di conseguenza essere eliminata dal Grande Fratello. Tuttavia adesso pare che la gieffina ci abbia ripensato, al punto da rivolgersi nuovamente ai suoi sostenitori. Letizia infatti ha pregato il suo pubblico di salvare non solo Paolo Masella, ma anche la stessa Anita, che attualmente sono in nomination e stasera potrebbero rischiare di uscire definitivamente dalla casa. Ma non è finita qui.

Subito dopo infatti Letizia si è rivolta a Perla Vatiero, chiedendo alla sua amica di fare a sua volta un appello alle sue fan per salvare Masella e la Olivieri. A quel punto non è tardata la reazione dell’ex volto di Temptation Island, che a sorpresa è rimasta in silenzio. Qualche secondo dopo però Perla ha affermato: “Ma tu pensi che queste cose le fanno vedere? Pensi che le telecamere fanno sentire questi appelli? Secondo me no”.

Non è mancata la pronta replica di Letizia Petris, che ha aggiunto: “Perché non dovrebbero farlo sentire? Siamo ripresi 24 ore su 24. Adesso secondo te chi stanno riprendendo? Noi che stiamo facendo gossip o loro che stanno prendendo il sole? Abbiamo le telecamere puntate addosso”.

“fai un appello alle perliners dai”

e lei muta

MADONNA LETIZIA IL CAGOTTO TI DEVE VENÌ#perletti #grandefratello pic.twitter.com/nUhpNlCohs — lis🦋perletti stan account (@muscattinaaa) January 15, 2024

Naturalmente le dichiarazioni di Letizia non sono passate inosservate e sui social non sono mancate critiche per la fotografa. Ma cosa accadrà stasera dunque e chi sarà eliminato?