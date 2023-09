NEWS

Andrea Sanna | 2 Settembre 2023

Levante

Levante suona con il fan

Prima del grande live all’Arena di Verona, Levante ha realizzato altri concerti nel corso di questa calda estate. Qualche giorno fa la cantante è stata a Noto, in Sicilia e i suoi supporter si sono fatti sentire numerosissimi. Mentre si esibiva la cantautrice ha notato qualcuno tra il pubblico.

Un suo fan con un cartello le chiedeva di poter salire sul palco con lei. L’intento del ragazzo, che abbiamo scoperto dal video chiamarsi Gabriele, era quello di suonare con il suo ukulele un brano di Levante. Nel dettaglio si tratta della canzone “Alfonso”, che evidentemente piace particolarmente al giovane.

Levante nel leggere questo messaggio non ha potuto fare a meno di coinvolgere il giovane e condividere così questa esperienza insieme. Così Gabriele emozionato l’ha raggiunta e prima di esibirsi ha scambiato due chiacchiere con lei. Ha svelato di avere 15 anni e di saper suonare appunto lo strumento musicale sopracitato.

A raccontare l’accaduto non solo numerosi fan sui social, ma anche la stessa Levante che sul suo profilo TikTok ha condiviso il video (CHE POTETE TROVARE CLICCANDO QUI): “L’altra sera a Noto tra il pubblico ho notato un cartello in cui un ragazzo, Gabriele, si proponeva di suonare Alfonso insieme a noi con il suo ukulele. Gabriele è salito sul palco ed è andata cosi…”

La performance, come potete vedere dal filmato, è stata davvero bella e ha coinvolto tutti i presenti che hanno fatto il tifo per il ragazzo. Anche Levante è rimasta impressionata dalla bravura del giovane Gabriele, che è apparso spigliato e piuttosto ferrato sul palco. Certo, non è mancata l’emozione, ma comunque ha dimostrato di avere la stoffa!

Un momento che Gabriele difficilmente dimenticherà. D’altronde suonare con la propria cantante preferita non è mica un qualcosa che accade tutti i giorni! Il video, come dicevamo, è diventato virale sui social network e la stessa Levante ne è rimasta entusiasta.