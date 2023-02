Chi è Levante? Età, vita privata e Instagram

NEWS

Nicolò Figini | 18 Febbraio 2023

Ecco tutto quello che sappiamo sulla cantante Levante, concorrente a Sanremo 2023. Età, vita privata e Instagram.

Chi è Levante

Nome e cognome: Claudia Lagona

Nome d’arte: Levante

Età: 35 anni

Data di nascita: 23 maggio 1987

Luogo di nascita: Caltagirone

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1 metro e 65 centimetri

Peso: 48 kg

Professione: cantante

Figli: ha una figlia

Tatuaggi: ha diversi tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @levanteofficial

Levante età e biografia

Chi è e quanti anni ha la cantante Levante? L’artista nasce a Caltagirone il 23 maggio 2023. Di conseguenza la sua età è di 35 anni. Ha un’altezza pari a 1 metro e 65 centimetri. Il peso è di circa 48 kg.

Le sue origini sono catanesi. Dopo aver vissuto per molti anni a Torino con la sua famiglia oggi dove abita? Ha deciso di trasferirsi a Milano nel 2020.

Chi sono i genitori di Levante? Il padre purtroppo è venuto a mancare diverso tempo fa, si chiamava Rosario Lagona. Della mamma, invece non abbiamo molte informazioni. Nel 2001 si trasferisce a Torino con la madre e i fratelli. Quante sorelle ha? Ne ha due e un fratello.

Il suo vero nome è Claudia, ma il nome d’arte nasce quando era solo una bambina per gioco. Una sua amica l’ha soprannominata in questo modo per il personaggio omonimo presente nel film “Il Ciclone” di Leonardo Pieraccioni.

Andiamo, ora, a scoprire quanti figli ha e tante altre news sulla cantante…

La vita privata di Levante: marito e figlia

Alcuni di voi potrebbero avere delle domande in merito alla vita privata di Levante. Una di queste, per esempio, forse è chi è il marito? La cantante è stata sposata dal 2015 al 2017 con il disc jockey Simone Cogo.

In seguito ha avuto una storia con il collega Diodato. Ma anche quest’ultimo è diventato un ex fidanzato nel 2019. Chi è il suo nuovo compagno? Lui si chiama Pietro Palumbo e lavora come avvocato.

Nel 2021 annuncia di aspettare un bambino. Il papà della figlia di Levante è Pietro Palumbo. E se vi steste chiedendo quando ha partorito, la risposta è il 13 febbraio 2022.

Tutti i fan si sono chiesti a un certo punto “come si chiamerà la figlia di Levante?“. A togliere qualsiasi dubbio ci ha pensato lei stessa poco tempo dopo il parto. La bambina si chiama Alma Futura.

Dove seguire Levante: Instagram e social

Dove possiamo seguire Levante sui social? Tramite una ricerca sul web scopriamo che la cantante ha una pagina Facebook che conta più di 240mila seguaci.

La troviamo anche su Twitter con oltre 45 mila seguaci, mentre su Instagram ne ha più di 930mila. Qui possiamo vedere video e foto pubblicati nel corso degli anni, quando era ancora scura di capelli fino al momento in cui è diventata bionda.

I fan possono seguire la cantante anche su TikTok. Le sue canzoni possono essere ascoltate su YouTube e su Spotify.

Carriera

Com’è diventata famosa la cantante Levante? La sua carriera inizia nel 2013, quando inizia a comporre le sue prime canzoni. L’anno successivo. poi, apre i concerti del tour di Max Gazze e pubblica il primo album, “Manuale Distruzione“.

Il secondo album “Abbi cura di te” prende vita nel 2015. A novembre 2016, l’artista partecipa al brano “Assenzio“, contenuto nel disco di J-Ax e Fedez. Un anno dopo arriva il terzo album “Nel caos di sostanza stupefacenti“. A maggio dello stesso anno, la cantante diventa giudice ufficiale dell’undicesima edizione di X Factor.

Tra il 2017 e il 2018 pubblica due romanzo che riscuotono un grande successo tra il pubblico. Si dedica anche alla composizione di brani per altri cantanti, come per esempio Gianni Morandi. Inoltre duetta con artisti come Tiziano Ferro e Irene Grandi.

Nel 2019 Levante pubblica l’album “Magmamemoria“, mentre l’anno seguente la troviamo sul palco del Festival di Sanremo con la canzone “Tikibombom“. Nel 2023 torna all’Ariston con il brano “Vivo“.

X Factor 11

Nel 2017 Levante viene scelta come uno dei giudici dell’edizione numero 11 di X Factor. In questa occasione affianca Fedez, Manuel Agnelli e Mara Maionchi.

La collaborazione con Sky prosegue nel 2018 con la sua partecipazione nel programma “Sky Arte Sessions“, dove si esibisce con alcune dele sue canzoni più famose.

Sanremo 2020

Nel 2020 approda sul palco del Festival di Sanremo 2020. L’edizione è stata condotta da Amadeus e lei ha portato il brano “Tikibombom“, il quale è stato inserito nella riedizione dell’album “Magmamemoria“.

Libro

Come accennato in precedenza, nel 2017 esce il primo romanzo di Levante, il cui titolo è “Se non ti vedo non esisti“.

Un anno più tardi pubblica il suo secondo libro, ovvero “Questa è l’ultima volta che ti dimentico“. Nel 2021 pubblica “Questo cuore non mente“.

Canzoni e album

Per quanto riguarda gli album, andiamo a vedere tutta la sua discografia al completo:

Manuale distruzione (2014)

(2014) Abbi cura di te (2015)

(2015) Nel caos di stanze stupefacenti (2017)

(2017) Magmamemoria (2019)

(2019) Opera Futura (2023)

Ecco quali sono le canzoni di Levante che sono diventati dei singoli nel corso degli anni:

Alfonso (2013)

(2013) La scatola blu (2013)

(2013) Memo (2013)

(2013) Sbadiglio (2014)

(2014) Duri come me (2014)

(2014) Cuori d’artificio (2014)

(2014) Ciao per sempre (2015)

(2015) Le lacrime non macchiano (2015)

(2015) Finché morte non ci separi (2015)

(2015) Abbi cura di te (2016)

(2016) Non me ne frega niente (2017)

(2017) Pezzo di me (2017)

(2017) Gesù Cristo sono io (2017)

(2017) 1996 La stagione del rumore (2018)

(2018) Andrà tutto bene (2019)

(2019) Lo stretto necessario (2019)

(2019) Bravi tutti voi (2019)

(2019) Tikibombom (2020)

(2020) Sirene (2020)

(2020) Vertigine (2020)

(2020) Dall’alba al tramonto (2021)

Levante a Sanremo 2023

Levante partecipa al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Vivo“. Nel corso di un’intervista rilasciata poco prima del debutto della kermesse, e che si può trovare su RaiPlay, ha affermato:

“Per il mio Festival rappresenta il più grande palco italiano per la musica. Tutti i miei ricordi da bambina a febbraio, la mia famiglia. Mi rimanda a tantissime cose“.

La cantante, inoltre, ha aggiunto di starsi preparando con tantissimo esercizio. Nel mentre cerca di tenere sotto controllo l’ansia.

Il percorso di Levante a Sanremo 2023

Levante comincia il suo viaggio a Sanremo 2023 martedì 7 febbraio 2023. Con il passare dei giorni scopriremo quale sarà il percorso della sua canzone “Vivo“.

Al Festival si è classificata 23esima.