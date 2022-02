Levante ha partorito: ecco come si chiama sua figlia

Solo qualche mese fa, con un bellissimo post sui social, Levante ha annunciato di essere incinta della sua prima figlia. La bambina è stata concepita dall’amore con Pietro Palumbo, avvocato lontano dal mondo dello spettacolo. Mese dopo mese così la cantante ha aggiornato i fan sulla sua gravidanza, e poco fa è arrivata la notizia che tutti stavamo aspettando.

Nella giornata del 13 febbraio Levante ha partorito e ha dato alla luce la sua prima figlia! L’annuncio è arrivato pochi minuti fa sui social e Claudia, emozionata, ha svelato di essere diventata madre. Ma come si figlia sua figlia? La cantante ha svelato anche questo: Alma Futura! Queste le bellissime parole dell’artista, che hanno commosso il web e i suoi fan:

“Il 13 Febbraio è nata Alma Futura. Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo. Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati. Ecco il tuo nome: ti chiamerai Alma Futura”.