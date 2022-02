La chimica artistica di Alex e Soleil arriva anche a Uomini e Donne (VIDEO)

Uomini e donne cita la “chimica artistica” del GF Vip

Piccolo momento di discussione oggi pomeriggio, lunedì 14 febbraio, a Uomini e donne. Infatti il cavaliere Franco è stato accusato da una dama di averla presa in giro con delle promesse. Arrivata al centro dello studio, la signora ha iniziato a palrare delle telefonate che ci sono state tra loro e cosa si sono detti. Franco ha negato alcune di queste parole e così lei si è arrabbiata.

Proprio quando si è arrabbiata, ha alzato la voce e ha continuato a raccontare di alcune promesse che lui le avrebbe fatto, come ad esempio un weekend in montagna o al mare. E lo ha accusato di volerla tenere come ruota di scorta e vederla al di fuori del programma.

In tutta questa lunghissima discussione, formata più che altro dal monologo della dama, proprio lei ad un certo punto ha citato il Grande Fratello Vip. In particolare, ha citato la famosa “chimica artistica” di Soleil Sorge e Alex Belli. Tina Cipollari, nell’indagare su cosa fosse successo tra i due, ha chiesto alla dama se si fosse instaurata un’amicizia con il cavaliere. Ed è qui che lei ha citato il reality e ha detto: “ma cos’è? L’amicizia artistica?!”. Inutile dire che il pubblico, gli opinionisti, tutto il parterre e la stessa Maria De Filippi sono scoppiati a ridere. Ecco il video di quel momento:

Comunque, per chi fosse interessato, la discussione è finita con un nulla di fatto. Franco si è detto non interessato, e ha spiegato più volte di non aver fatto alcuna promessa alla dama. Mentre qualcuno del parterre maschile si è proposto alla signora.

Potete rivedere tutta la parte di questa discussione sul sito di Witty TV.

