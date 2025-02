Ieri sera nel corso della cerimonia di premiazione del Grammy 2025 non è mancato un commovente tributo a Liam Payne, venuto a mancare lo scorso ottobre.

Il tributo a Liam Payne

Era il 16 ottobre quando è arrivata la devastante notizia della morte di Liam Payne. Il cantante, come tutti sanno, è venuto a mancare dopo essere precipitato dal balcone del terzo piano di un hotel a Buenos Aires, dove si trovava in vacanza. A quel punto sono partite delle lunghe indagini per ricostruire i fatti e capire cosa fosse accaduto. In rete nel mentre i fan di tutto il mondo, sconvolti dalla tragedia, si sono uniti nel ricordare con affetto l’artista inglese. A non mancare sono stati anche i messaggi dei membri degli One Direction, che per anni hanno condiviso con Liam momenti speciali.

In queste ore nel mentre è accaduto qualcosa che ha commosso il pubblico. Ieri sera infatti a Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione dei Grammy 2025 e nel corso dell’evento non è mancato un commovente tributo a Payne, che ha lasciato tutti senza parole. La Recording Academy ha così mandato in onda un filmato dedicato al cantante, in cui sono stati ripercorsi alcuni dei momenti più importanti della sua carriera. Non sono mancate anche alcune scene con gli One Direction e con i fan. Ma non solo.

Nella clip tributo a Liam Payne si sente anche la voce del cantautore che afferma: “Non mi sarei mai aspettato che accadesse niente di tutto questo. In realtà ci penso ancora. Abbiamo fatto cose incredibili”. A quel punto a intervenire è stato Chris Martin, leader dei Coldplay, che cantato il brano All My Love, per ricordare non solo Liam ma anche tutti gli artisti scomparsi nell’ultimo anno.

Il momento ha naturalmente emozionato tutto il web e ancora una volta i fan si sono uniti nel salutare con affetto Payne.