Ieri sera si è svolta la cerimonia di premiazione dei Grammy 2025 e ad attirare l’attenzione sono stati Kanye West e Bianca Censori, che hanno dato scandalo sul red carpet. Secondo le indiscrezioni, i due si sarebbero presentati all’evento pur non essendo stati invitati e poi sarebbero stati scortati via.

Kanye West e Bianca Censori fanno discutere

Si torna a parlare di Kanye West, che ancora una volta ha attirato l’attenzione su di sé. Ieri sera infatti presso la Crypto.com Arena di Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione dei Grammy 2025, durante la quale non sono mancati i colpi di scena. A dominare l’evento sono stati in particolare Beyoncé e Kendrick Lamar, che hanno vinto diverse statuette nelle categorie più importanti. Nel corso della serata tuttavia non sono mancati anche gli scandali e ad attirare l’attenzione sono stati proprio West e Bianca Censori. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto.

LEGGI ANCHE: Lo strano caso di Clara! Sulla copertina sanremese di Sorrisi ha sei dita?

Tutto è iniziato quando la coppia si è presentata sul red carpet con un look inaspettato. Il rapper ha infatti optato per un outfit total black, mentre la sua compagna è arrivata sul tappeto rosso con un lungo cappotto. Una volta davanti ai fotografi però è accaduto qualcosa che ha lasciato tutti a bocca aperta. La Censori ha infatti tolto il cappotto, rimanendo nuda. A coprire Bianca c’era solo un abito totalmente trasparente, che non ha lasciato spazio all’immaginazione. Ma non è finita qui.

Kanye & wife Bianca at The Grammys pic.twitter.com/pQBvyGUd2e — The JRE Companion (@TheJRECompanion) February 3, 2025

Stando alle indiscrezioni emerse sembrerebbe che subito dopo Kanye West e Bianca Censori, che si sarebbero presentati ai Grammy 2025 senza invito, sarebbero stati scortati dalla polizia fuori dall’evento. La notizia naturalmente ha fatto prontamente discutere il web e così poco dopo a intervenire è stato TMZ, che ha fatto ulteriore chiarezza.

Stando a quanto riferito, la coppia sarebbe andata via di sua spontanea volontà e non sarebbe stato necessario dunque l’intervento delle forze dell’ordine. Kanye e Bianca però di certo sono riusciti ad attirare l’attenzione e in queste ore si sta molto parlando di quanto accaduto.