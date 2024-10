Pochi minuti prima della morte di Liam Payne, sui social del cantante sono stati caricati alcuni video che lo immortalano sorridente insieme alla fidanzata. Adesso però arrivano nuove ipotesi su questi contenuti.

Le ipotesi sugli ultimi video social di Liam Payne

Ieri sera il mondo intero è stato sconvolto dalla notizia della morte di Liam Payne. Stando alle prime ricostruzioni, l’ex membro degli One Direction si trovava al CasaSur Palermo Hotel di Buenos Aires, quando sarebbe caduto dal balcone della sua stanza al terzo piano. Il corpo senza vita del cantante è stato ritrovato in un cortile interno dell’albergo. Immediato l’arrivo dei soccorsi, che hanno dichiarato il decesso di Payne, che ha riportato gravi lesioni dopo la caduta. In queste ore intanto sono in corso le indagini per stabilire cosa sia accaduto, mentre i fan di tutto il mondo stanno piangendo la scomparsa di Liam, venuto a mancare all’età di 31 anni.

A lasciare tutti esterrefatti è stato anche il fatto che meno di un’ora prima della morte, sui social del cantante sono stati caricati alcuni video, nei quali si nota Payne sorridente e spensierato insieme alla fidanzata Kate Cassidy. Adesso però arrivano nuove ipotesi su questi contenuti. Andiamo a scoprire cosa è emerso.

Liam Payne, an hour before dying, posting on Snapchat. 💔 pic.twitter.com/iTHfzu7IMx — DramaAlert (@DramaAlert) October 16, 2024

Stando a quanto riporta Perez Hilton, i video in questione sarebbero stati registrati diversi giorni prima della morte di Liam Payne e sarebbero stati programmati e pubblicati dall’assistente social media manager dell’ex membro degli One Direction. Ad avvalorare questa tesi ci sono due indizi. Il primo è che la location dei filmati appare differente dall’hotel in cui è stato trovato il corpo del cantante. Il secondo è il fatto che Kate Cassidy avrebbe lasciato l’Argentina lo scorso 14 ottobre a causa di alcuni impegni.

Le indagini nel mentre sono attualmente ancora in corso e solo in seguito si potrà fare una ricostruzione dei fatti più accurata. Nell’attesa ci uniamo nuovamente al dolore dei cari di Liam e salutiamo il cantante con affetto.