Tra pochi giorni arriverà il primo singolo postumo di Liam Payne: ecco quando esce la canzone inedita Do No Wrong

In queste ore è stato annunciato che tra pochi giorni arriverà il primo singolo postumo di Liam Payne, intitolato Do No Wrong. Ma quando esce la canzone? Ecco tutto quello che sappiamo.

Quando esce Do No Wrong di Liam Payne

Sono trascorse due settimane da quando il mondo è stato sconvolto dalla notizia della morte di Liam Payne. L’ex membro degli One Direction è venuto a mancare all’età di 31 anni dopo essere precipitato dal balcone della sua camera d’hotel a Buenos Aires. A quel punto i fan di tutto il pianeta hanno iniziato a ricordare con affetto il giovane artista, che è nel cuore di noi tutti. In Argentina nel frattempo sono iniziate le indagini per capire cosa è accaduto nei minuti antecedenti alla tragedia e col passare dei giorni sono emersi diversi retroscena.

Nelle ultime ore intanto è arrivata un’inaspettata sorpresa per tutti i sostenitori del cantante. Sui social è stato infatti annunciato l’arrivo del primo singolo postumo di Liam, scritto con sua sorella Ruth e intitolato Do No Wrong. La canzone sarà in collaborazione con il produttore Sam Pounds, che ha confermato la pubblicazione del brano, registrato poche settimane prima della premurata morte dell’artista britannico.

Ma quando esce Do No Wrong di Liam Payne? Il singolo postumo del cantante verrà rilasciato su tutte le piattaforme digitali il prossimo 1 novembre. Con un post su X nel mentre Sam Pounds ha dichiarato: “Prego che questa sia una benedizione per il mondo, come Liam ha sempre sognato. Prego che gli angeli vi confortino tutti ogni giorno mentre l’ascoltate e prego che questa canzone sia una benedizione per Ruth, Bear e per tutta la famiglia”. Come se non bastasse il produttore ha anche condiviso un breve filmato in cui lo vediamo in studio con Liam, mentre i due ascoltano soddisfatti la loro canzone.

Non resta dunque che aspettare il 1 novembre per l’arrivo di Do No Wrong, già attesissima da tutti i fan.