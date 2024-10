A seguito della prematura morte di Liam Payne, i fan di tutto il mondo si sono radunati in diverse città e hanno così omaggiato il cantante, venuto a mancare qualche giorno fa all’età di 31 anni.

L’omaggio dei fan a Liam Payne

Sono trascorsi alcuni giorni dalla morte di Liam Payne e i fan di tutto il mondo stanno continuando a ricordare con affetto il cantante, venuto a mancare all’età di 31 anni. Il giovane artista, come ormai tutti sappiamo, è caduto dal balcone della sua stanza d’hotel a Buenos Aires e ha perso la vita dopo l’impatto. In Argentina nel mentre sono attualmente in corso le indagini per stabilire cosa è accaduto e di recente sono emersi diversi retroscena. In attesa di saperne di più, in queste ore qualcosa ha commosso l’intero web.

I fan di tutto il mondo si sono infatti riuniti in diverse città, da Londra, a Parigi, a Milano, e hanno così omaggiato Liam, con fiori, cartelli e non solo. I sostenitori di Payne hanno infatti intonato le più famose e note canzoni degli One Direction e i video di questi raduni hanno fatto il giro dei social, facendo emozionare tutti gli utenti.

Tutti che cantano "What Makes You Beautiful."#LiamPayne pic.twitter.com/vNVAT49zeN — Elena Bahar النا بهار (@elenabahar17) October 20, 2024

Nel mentre alcune ore fa a rompere il silenzio è stata anche la boy band inglese, che con un toccante post ha ricordato Liam Payne. Questo il comunicato da parte di Harry Styles, Louis Tomlinson e Zayn Malik:

“Siamo completamente devastati dalla notizia della scomparsa di Liam. Ci prenderemo del tempo per elaborare il lutto e la perdita di nostro fratello, che amavamo profondamente. I ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre. Per ora, i nostri pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e i fan che lo hanno amato insieme a noi. Ci mancherà terribilmente. Ti amiamo Liam”.