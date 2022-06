La rivelazione di Liam Payne

Sono passati diversi anni da quando gli One Direction si sono ufficialmente sciolti e da quando gli ex membri del gruppo hanno dato il via alle loro carriere soliste. A iniziare un nuovo percorso è stato anche Liam Payne, che solo nel 2019 ha pubblicato il suo primo album, LP1. Il disco ha avuto un discreto successo e ha raggiunto il numero 17 della UK Albums Chart e il numero 111 della US Billboard 200, vendendo all’incirca 10.000 copie negli Stati Uniti. In queste ore però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato e che ha riportato il cantante al centro dell’attenzione mediatica. Liam è stato infatti ospite del podcast di Logan Paul, e durante la chiacchierata ha fatto delle rivelazioni inedite sugli One Direction. Ma andiamo con ordine.

Inizialmente Payne ha menzionato il suo singolo di debutto, Strip That Down, in collaborazione con Quavo, vantandosi dei numeri raggiunti, nonostante solo in questi giorni il nuovo album di Harry Styles abbia debuttato con 521.000 copie. In merito l’artista ha affermato:

“Abbiamo fatto la prima canzone… miliardi di stream. Penso che abbia venduto più di tutti tra quelli della band, e io sono stato l’ultimo a uscire da solista”.

Ma non solo. Successivamente Liam Payne ha raccontato che Simon Cowell, che ha formato gli One Direction, avrebbe scelto lui come primo membro della band:

“Ha iniziato con la mia faccia e poi ha lavorato sul resto… Non ho mai raccontato quella storia prima”.

Infine Liam Payne ha anche parlato di una violenta lite che ci sarebbe stata con un altro membro degli One Direction (di cui non fa il nome) nel backstage:

“C’è stato un momento durante una lite nel backstage in cui un membro mi ha spinto contro il muro. Gli ho detto: ‘Se non rimuovi quelle mani, c’è un’alta probabilità che non le userai mai più’. Lui le ha tolte”.

Le dichiarazioni di Liam Payne hanno naturalmente messo in subbuglio i fan degli One Direction di tutto il mondo, e in molti hanno duramente criticato il cantante per le sue parole. Nel mentre Niall Horan ha già defollowato il suo ex collega. Ma come reagiranno gli altri ex membri del gruppo? Non resta che attendere per scoprirlo.

