Guendalina svela chi è per lei il vincitore morale de L'Isola e non risparmia una frecciatina a Laura Maddaloni

1 La stoccata di Guendalina Tavassi

Grande protagonista di quest’ultima Isola dei Famosi, per motivi personali nelle scorse puntate non ha accettato il prolungamento (il reality terminerà il 27 giugno) e ha così deciso di fare ritorno in Italia. Parliamo di Guendalina Tavassi. In Honduras, durante le settimane di permanenza, non si è mai risparmiata da liti e momenti divertenti, molti dei quali in compagnia del fratello Edoardo Tavassi, anche lui amatissimo dal pubblico.

Guendalina Tavassi in queste ore ha realizzato un video per The Pipol TV dove ha raccontato di sentirsi lei vincitrice morale di questa Isola dei Famosi, dando anche una motivazione ben precisa: “Il vincitore morale di questa edizione… sono io. Mi sento la vincitrice morale dell’Isola perché sono sempre stata sincera, schietta. Ho sempre litigato con tutti per essere forse toppo vera. Sono riuscita a mandare a casa tutti quelli che mi stavano sulle ba**e, per questo io mi sento un po’ la vincitrice di questa Isola“.

C’è stato il tempo, però, anche per una frecciatina nei confronti Laura Maddaloni. Con la judoka si sono trovate spesso allo scontro e non c’è mai stata tutta questa grande simpatia. Se dovesse infatti dire chi è per lei il perdente di questa edizione farebbe proprio il nome della moglie di Clemente Russo. Secondo il suo punto di vista, infatti, la forza della naufraga si è vista solo nei giorni in cui è stata trasferita a Playa Sgamada:

“Il perdente è Laura Maddaloni perché diceva di essere la più forte. Se lo diceva da sola ed effettivamente lo era, ma di Playa Sgamada però.”

Dopo questa stoccata ci si attende ora la pronta replica da parte di Laura Maddaloni. Guendalina Tavassi, intanto, ha detto chi è il suo vincitore di questa edizione…