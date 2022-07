Liberato: svelata l’identità del cantante napoletano

Chi c’è sotto il cappuccio di Liberato?

Negli ultimi anni a dominare il panorama musicale italiano, in particolare quello napoletano, è stato Liberato. Il misterioso cantante partenopeo, di cui non si conosce l’identità, fin dal primo momento ha saputo conquistare il pubblico con la sua musica, ottenendo in pochi mesi un successo straordinario. Dopo aver rilasciato alcuni singoli, come Nove Maggio e Tu t’e scurdat’ ‘e me, nel 2019 ha pubblicato il suo primo album. L’anno successivo ha invece firmato la colonna sonora del film Netflix Ultras. Come se non bastasse a sorpresa lo scorso maggio ha rilasciato su tutte le piattaforme digitali e streaming il suo nuovo progetto musicale.

Dal suo debutto a oggi però nessuno ha mai capito chi si nasconda sotto il cappuccio. Un’aura di mistero infatti ha sempre avvolto l’identità del cantante. Numerose nel corso degli anni sono state le indiscrezioni, e secondo i più a celarsi dietro la maschera ci sarebbe nientemeno che Livio Cori. Tuttavia poche ore fa è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Inaspettatamente infatti è stata svelata la presunta identità di Liberato, e non si tratta affatto dell’ex compagno di Anna Tatangelo! Come svela Pipol Gossip, un fan del cantante napoletano, dopo accurate ricerche, avrebbe scoperto chi si cela sotto il cappuccio. Si tratterebbe di Gennaro Nocerino, noto produttore italiano. Secondo quanto è emerso, il fan in questione avrebbe studiato non solo i crediti delle varie canzoni, ma avrebbe controllato anche il sito della Siae, dove spunta fuori proprio il nome di Nocerino. Successivamente un filmato ha spiegato ulteriormente la teoria:

Naturalmente al momento si tratta solo di indiscrezioni, e non c’è certezza che Gennaro Nocerino sia realmente il misterioso cantante napoletano. L’artista nel mentre solo qualche giorno fa ha tenuto un concerto gratuito a Procida, dove ancora una volta ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.

