Le cause del decesso di Libero De Rienzo

Libero De Rienzo è stato trovato morto all’età di 44 anni nella propria abitazione. L’attor viveva a Roma. Come riporta Il Fatto Quotidiano, un amico aveva chiamato i Carabinieri perché continuava a non rispondere al telefono. La Procura di Roma, infatti, aveva aperto un’inchiesta dopo il decesso per accertarne le cause, disponendo l’autopsia. A fine luglio le Forze dell’Ordine arrestano Mustafà Minte Lamin, trentaduenne accusato di aver ceduto all’attore della droga.

Il 14 luglio, infatti, si trovava vicino alla casa dell’artista secondo quanto emerso dai tabulati telefonici. Quando il suo appartamento è stato perquisito sono stati trovati 7,7 grammi della stessa droga trovata nel corpo senza vita di Libero. Dall‘autopsia, infatti, è emerso che è morto in seguito “ad un arresto cardiorespiratorio per intossicazione acuta da eroina“. La causa, quindi, si riscontra in una overdose di eroina. Dagli esami tossicologici si capisce che aveva assunto anche cocaina e ansiolitici. Questi, però, non avrebbero avuto niente a che fare con il decesso.

L’arresto di Lamin ha avuto luogo nella Capitale, in zona di Torre Angela, lo scorso 28 luglio. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo ha venduto eroina anche ad altre cinque persone. Le cause della morte di Libero De Rienzo adesso si conoscono e colui che ha contribuito a causarla prima del tempo è stato arrestato.

Ricordiamo, inoltre, che l’attore aveva una lunga filmografia alle spalle. Molto apprezzato sul grande schermo (Dolceroma, I due Papi) così come in televisione (Squadra mobile, La narcotici). Aveva anche vinto diversi premi come migliore attore per il lungometraggio Santa Maradona, tra i quali anche un David di Donatello. Noi di Novella2000 ci stringiamo intorno ai famigliari e porgiamo le nostre condoglianze.

