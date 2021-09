1 Spiacevole episodio per Shakira

Sono anni ormai che Shakira è una delle pop star più amate e seguite al mondo. Solo lo scorso luglio la cantante ha rilasciato il suo ultimo singolo, Don’t Wait Up, che anticipa il prossimo album di inediti, che dovrebbe vedere la luce prossimamente. Nel mentre però qualche ora fa l’artista colombiana ha raccontato sui social di aver vissuto uno spiacevole incidente. Mentre si trovava in un parco di Barcellona con suo figlio, la cantante è stata attaccata da un branco di cinghiali, che le hanno rubato la borsa con dentro il telefono e altri effetti personali! Ciò nonostante la diva è riuscita a recuperare il tutto e ha così raccontato su Instagram l’accaduto. Queste le sue dichiarazioni:

“Guardate come due cinghiali che mi hanno aggredito nel parco hanno lasciato la mia borsa. Stavano portando la mia borsa nel bosco con il mio cellulare dentro. Hanno distrutto tutto”.

Shakira tuttavia non è stata l’unica a essere attaccata da dei cinghiali. Una simile sorte è toccata infatti qualche giorno fa a Massimo Lopez a Roma, che mentre stava buttando la spazzatura si è ritrovato faccia a faccia con la bestia. Queste le sue parole su Instagram:

“Sono andato a buttare l’immondizia e il cinghiale mi ha puntato, si è messo a correre perché avevo la busta in mano. Sono scappato. Ho lanciato il sacchetto che però non entrava nella pattumiera perché “strabordava” di rifiuti che stanno lì da settimane, con cattivo odore eccetera. Ecco perché a Roma ci sono i cinghiali. Bisognerebbe chiudere e recintare i parchi, andare a controllare e sterilizzare i cinghiali perché sono in eccesso e invaderanno la città. Ci sono poi anche i gabbiani che portano malattie e i topi”.

Nel mentre qualche settimana fa Shakira in un’intervista ha raccontato come è nato il suo ultimo singolo Don’t Wait Up. Andiamo a leggere le sue dichiarazioni.