News e curiosità su Licia Nunez, concorrente del Grande Fratello Vip: l’età, la carriera, la vita privata e dove seguirla su Instagram.

Licia Nunez età e carriera

Nata a Barletta il 1 marzo 1980, l’età di Licia Nunez (il suo nome vero è Lucia Del Curatolo) è di 39 anni.

Per motivi familiari ha dovuto interrompere gli studi e dedicarsi così interamente alla sua carriera di attrice, suo sogno fin da bambina. Grazie alla sua bellezza disarmante, però, è stata fin da subito notata e le è stato proposto il lavoro di modella. Questo le ha permesso così di trasferirsi a Milano.

Successivamente Licia si è spostata in Spagna (a Madrid per la precisione). È qui che ha pensato di utilizzare il nome d’arte per cui tutti la conosciamo oggi. Questo episodio pare sia legato ad una persona speciale conosciuta in terra iberica.

La voglia di imparare a Licia Nunez non è mai mancata e per questo che ha iniziato a studiare recitazione presso l’Università d’Arte Drammatica ‘Le Mirail’, poi al Teatro Blu di Roma.

Prima della grande notorietà, la Nunez ha avuto modo di interpretare vari ruoli in alcuni cortometraggi, oltre a film e telefilm. E proprio a tal proposito per tre stagioni (7-8- e 9) ha avuto una parte in Incantesimo. A seguire nel 2007 ha vestito i panni di Barbara Ponti in Vivere e ha condotto alcuni programmi sportivi.

Successivamente è stata scelta nel cast della serie televisiva Le Tre Rose di Eva, dove ha avuto maggiore popolarità ed è stata concorrente della quinta edizione di Ballando Con Le Stelle.

Ora che abbiamo varie informazioni circa la sua carriera, concentriamoci sulla sua vita privata…

Vita privata

Particolarmente riservata, della vita privata di Licia Nunez non si sa tantissimo. Nel periodo in cui è stata selezionata per la fiction Le Tre Rose di Eva ha perso suo padre, a cui era particolarmente legata. Questo dunque l’ha spinta a dare del suo meglio nel lavoro e nel personaggi da lei interpretati nei vari film a lei proposti.

In passato ha avuto una relazione con Imma Battaglia, attuale moglie di Eva Grimaldi. Le due pare si siano conosciute a Parigi, quando la Nunez era impegnata sentimentalmente con un ragazzo. Con la Battaglia ha avuto una storia d’amore importante dal 2004 al 2010.

Ora invece sappiamo che Licia ha una storia con una donna di nome Barbara. Chissà che qualche dettaglio in più non possa emergere con la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa la Nunez ha dato modo già di farsi conoscere e ha svelato alcuni dettagli circa la rottura con Imma, che ha replicato e lo farà anche con lei e ha raccontato anche un particolare doloroso della sua vita.

Ma vediamo qualcosa di più in merito…

Licia Nunez al Grande Fratello Vip

Tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip, in programma dall’8 Gennaio su Canale 5, selezionati da Alfonso Signorini vediamo anche Licia Nunez. L’attrice è alla sua seconda esperienza in un programma televisivo di tale caratura, dopo la parentesi a Ballando Le Stelle, dove tra l’altro era presente anche Andrea Montovoli.

Il ritorno in tv di Licia e dunque l’annuncio della sua partecipazione alla versione vip del reality ha entusiasmato i suoi fan. Poco prima del suo ingresso nella casa, tramite i suoi social, Licia ha postato uno scatto con un pensiero per i suoi sostenitori:

“Il mondo è fatto di porte da aprire, di opportunità da co­gliere, di esperienze da vivere.

Ci tenevo a salutarvi, come ci si saluta tra amici, con una stretta di mano, un abbraccio e quel pizzico di commozione l’attimo prima di partire. Ci tenevo a ringraziarvi, per tutto il calore con cui accompagnate da anni il mio cammino; con cui supportate i ruoli che ho interpretato, le scelte che ho sostenuto e persino la mia riservatezza, che non vi ha mai ostacolato nell’esserci sempre e comunque.

Ci tenevo ad abbracciarvi uno ad una e dirvi che è anche grazie a voi e al vostro sostegno che è possibile tutto questo, e non l’ho mai nascosto, tanto meno dimenticato.

Per cui oggi, poco prima del mio ingresso nella Casa del Grande Fratello volevo darvi quell’abbraccio che avete sempre dato a me e dirvi grazie, mille volte ancora grazie, perché senza troppi giri di parole siete la Crew più figa del mondo, ragazzi!

Vi lascerò alcuni contenuti, affinché possiate continuare a leggermi, così come lascerò la mia pagina social in ottime mani, per far sì che ci sia sempre un posto in cui ritrovarci”.

Con queste bellissime parole Licia Nunez ha salutato i suoi fan per dare il via all’avventura al Grande Fratello Vip.

Nel reality si è già fatta notare per la doccia sexy tanto attesa dai telespettatori. Il 24 Gennaio 2020 ha scoperto di essere stata lasciata dalla fidanzata Barbara Eboli, ma solo nella giornata di lunedì sapremo se le due chiariranno o meno.

Infine ecco dove è possibile seguirla su Instagram…

Dove seguire Licia Nunez su Instagram

Grazie ad una veloce ricerca sul web possiamo trovare il profilo Instagram di Licia Nunez. Qui l’attrice, seguita da oltre 250 mila follower, condivide con i suoi fan tutto ciò che la riguarda personalmente.

Tanti sono gli scatti fotografici tratti da vari shooting che l’hanno vista protagonista, così come le foto con amici e colleghi.

Tra l’altro, chi avesse piacere, può sostenerla anche attraverso la sua pagina Facebook.

A Licia facciamo il nostro più sincero in bocca al lupo per questa nuova esperienza televisiva.

Novella 2000 © riproduzione riservata.