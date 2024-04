Belve, Antonella Clerici svela di aver “appeso al muro” una sua collega: il racconto del litigio

Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Aprile 2024

Belve

A Belve Antonella Clerici ha raccontato un aneddoto inaspettato: la conduttrice ha rivelato di aver litigato molto duramente, quasi venendo alle mani, con una sua collega.

Il duro litigio tra Antonella Clerici e una collega

Francesca Fagnani questa sera ha condotto una lunga intervista con Antonella Clerici e ne sono fuoriusciti davvero molti aneddoti interessanti. Possiamo citare, per esempio, il suo incontro con Sandra Bullock oppure dei retroscena sulla sua sostituzione a La Prova del Cuoco.

Non sono mancati nemmeno riferimenti al grande amico Fabrizio Frizzi o agli screzi del passato con Barbara d’Urso. Successivamente Francesca Fagnani ha fatto una delle domande canoniche, ovvero se avesse mai compiuto una ‘belvata‘ e la Clerici è forse stata una delle più sincere nel replicare a tale quesito.

LEGGI ANCHE: Antonella Clerici mette fine al sugo-gate: il nome del cantante che rifiutò di partecipare al suo Sanremo (VIDEO)

Antonella ha riportato alla mente di quando era stato diffusa una fake news sul suo conto, ovvero che per fare carriera si era messa insieme a una persona molto potente. Non appena ha scoperto dell’esistenza di queste voci è andata dalla collega che si era inventata tutto ed è scoppiato il litigio:

“Una mia collega aveva detto che ero l’amante di qualcuno. Ricordo di averla appesa al muro, l’ho quasi menata. Le ho detto di non permettersi mai più di dire queste cose. Non è corretto perché è a casa mia. Io non faccio a botte e non faccio troppe belvate”.

Di sicuro si è trattata di una confessione inaspettata, ma che ha scatenato il web. Gli utenti infatti apprezzano questo genere di rivelazioni e sono rimasti più che soddisfatti. Ricordiamo che la puntata di Belve sarà visionabile anche su RaiPlay.