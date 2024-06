La coppia squalificata da Temptation Island è già tornata a lavoro? La segnalazione (FOTO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Giugno 2024

Temptation Island

In queste ultime ore sarebbe stato fatto il nome della coppia che sarebbe stata squalificata da Temptation Island. Ecco cosa sappiamo.

La presunta coppia squalificata da Temptation Island

Negli ultimi giorni sul web si è sparsa la voce secondo la quale una coppia di Temptation Island 2024 sarebbe stata squalificata dal reality a causa di un comportamento vietato. Stando alle indiscrezioni circolate sul web, infatti, che a una delle fidanzate sarebbero arrivati diversi video del fidanzato mentre ci provava con una delle tentatrici.

LEGGI ANCHE: Noto cantante diventa papà per la prima volta: “Mai avuto il cuore più grande” (FOTO)

A questo punto la fidanzata, presa dalla disperazione, avrebbe chiesto il falò di confronto anticipato. Ma lui lo avrebbe rifiutato, così da qui sarebbe scoppiato il caos. La concorrente avrebbe scavalcato le recinzioni che dividono i due villaggi e avrebbe seminato la sicurezza della trasmissione. Tuttavia lo staff sarebbe riuscito a impedire l’incontro, ma dopo tale avvenimento i due sarebbero stati mandati a casa.

Questo pomeriggio a Deianira Marzano è arrivata una segnalazione in base alla quale scopriamo i nomi della presunta coppia in questione. Si tratterebbe di Jenny e Tony: “Lei ha pubblicato una storia dicendo che è di nuovo disponibile per prendere appuntamenti. Lei è una lashmaker“. Cosa ci sia di vero in tutto ciò non possiamo saperlo e dovremo attendere la messa in onda di Temptation Island.

L’indiscrezione su Temptation Island

A chiamare la redazione ci aveva pensato Jenny, la quale ha raccontato che Tony non le permetteva di vivere la sua vita come meglio crede. Il concorrente inoltre sarebbe sempre circondato da ragazze, lavorando come dj, e tutto ciò non la farebbe stare tranquilla:

“Sei uno str*nzo! Un giorno mi contatta una ragazza e mi inizia a mandare le foto delle loro conversazioni. Lui le aveva scritto: “Che bel cul**to!” .

Non ci resta che attendere la messa in onda di Temptation Island, giovedì 27 giugno 2024, per capire che cosa succederà.