Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

L’inedito di Lil Jolie

Lil Jolie, così come successo con la classifica di Annalisa della scorsa settimana, si è classificata al primo posto e ha ricevuto lo stesso identico giudizio da Emma Marrone. Questo pomeriggio, infatti, l’ha definita “impattante” dopo averla ascoltata sulle note di “Jaded” di Miley Cyrus.

Anche il pubblico l’ha apprezzata e il suo professore, Rudy Zerbi, l’ha guardata per tutto il tempo con il sorriso stampato sul volto e grande soddisfazione. Emma ha, invece, si è alzata la manica del maglione per lasciare intendere di aver avuto la pelle d’oca.

Alla fine della sfida, poi, Maria De Filippi l’ha chiamata in centro e lei con titubanza si è avviata. Forse aveva paura di aver fatto qualcosa di male, ma in realtà ha solo dovuto cantare il suo inedito prodotto da Zef, nome d’arte di Stefano Tognini. Questo si intitola “Follia” e sembra essere piaciuto agli spettatori lì presenti ma anche al web:

“Lil Jolie è una concorrente degna delle edizioni in cui questo programma ospitava solo il talento. Una cantante che sa cantare ed emoziona, spero davvero che ottenga buoni risultati”.

la grandissima hit che è "follia" di Lil Jolie e post produzione ancora di più 🙏 #Amici23 pic.twitter.com/9w3cddOtHQ — vals; ☾🍂 (@raveeclissi_) October 15, 2023

Qui sopra possiamo vedere il video della sua performance. Anche a voi è riuscita a emozionare? Siete d’accordo con tutto l’entusiasmo che sta riscuotendo? Fatecelo sapere con un commento.

