Spettacolo

Nicolò Figini | 15 Ottobre 2023

Amici 23

Il primo posto di Simone ad Amici 23

Il pomeridiano di Amici 23 prosegue con la gara di ballo e di canto. Questa volta ci concentriamo sulla prima. A un certo punto solo Simone si doveva esibire e rischiava di poter finire all’ultimo posto. Anche se per il momento il ballerino a rischio era Elia. A giudicarlo è stato, così come per gli altri, Sergio Bernal.

Dopo aver portato a casa la sua esibizione, convinto di non aver ballato molto bene, il giudice gli ha fatto una domanda: “Che cos’è per te la musica?“: Lui ha risposto che per lui è tutto, mentre Bernal ha affermato: “Per me sei tu“. Questo commento lo ha quasi portato alle lacrime e lo ha ringraziato con il cuore spiegano quanto significhi per lui.

La musicalità, dice lui stesso, è un problema al quale sta cercando di porre rimedio. Per tale ragione la sua opinione positiva è davvero importante. A questo punto Maria De Filippi ha domanda all’allievo di Amici 23 dove pensava di essersi piazzato.

Lui ha affermato che poteva anche essere finito in fondo alla classifica, perché nonostante la musicalità è piaciuta “avrebbe potuto dire tante altre cose“.

La conduttrice lo ha fatto andare al centro dello studio e poi ha mostrato la classifica senza il primo e l’ultimo posto: “Dove pensi di essere?“. Simone, con molta insicurezza, ha risposto: “Al primo?“. E così è stato, infatti poco dopo è tornato al banco festeggiando.

