Vincenzo Chianese | 10 Gennaio 2024

In queste ore è stata annunciata la miniserie tv sulla storia di Amanda Knox. Ma scopriamo di più sulle news che riguardano il progetto, dalla data di uscita, alla trama, al cast a dove poterla vedere in streaming.

Amanda Knox serie tv uscita

Nella giornata di mercoledì 10 gennaio 2024, Deadline ha annunciato in esclusiva l’arrivo di una miniserie tv dedicata ad Amanda Knox. L’autrice e giornalista americana infatti pare sia pronta a raccontare la sua versione dei fatti in merito all’omicidio di Meredith Kercher, la ragazza inglese uccisa a Perugia il 1 novembre. Come tutti sanno, proprio la Knox fu accusata di aver ammazzato la sua coinquilina e ha trascorso quasi 4 anni in carcere in Italia, prima di essere assolta.

Stando alle prime news emerse, la stessa Amanda sarà coinvolta nella serie tv come produttrice esecutiva. Al suo fianco ci saranno il premio Emmy Warren Littlefield (Fargo, The Handmaid’s Tale) e Monica Lewinsky. Il progetto, che al momento è ancora senza titolo, è scritto e prodotto da KJ Steinberg (This Is Us e Mistresses).

Ma quando esce la serie tv su Amanda Knox? Attualmente la miniserie è ancora in fase di sviluppo e non sappiamo ancora dunque quale sia la data di uscita prevista. In attesa di saperne di più, andiamo a scoprire la trama.

Amanda Knox trama della serie tv

Nonostante sia stata appena annunciata, c’è già grande attesa per la serie tv dedicata ad Amanda Knox. Ma di cosa parla e qual è la trama della miniserie? Come annunciato, la storia racconterà dell’omicidio di Meredith Kercher dal punto di vista della stessa Knox.

Come in molti sapranno, Amanda venne accusata insieme al suo ex fidanzato Raffaele Sollecito e i due furono coinvolti in un doppio processo che ebbe un enorme clamore mediatico in tutto il mondo. La coppia venne infatti dapprima condannata, poi assolta in appello e in seguito nuovamente condannata dalla Corte d’assise d’appello di Firenze.

Amanda Knox e Raffaele Sollecito vennero infine definitivamente assolti dall’accusa di omicidio il 27 marzo 2015. La trama della serie tv dunque racconterà di come la Knox fu ingiustamente condannata per l’omicidio della Kercher e della sua odissea, durata 16 anni, per riottenere la libertà.

Cast e attori

Mentre attendiamo ulteriori news in merito alla serie tv sulla storia di Amanda Knox, in queste ore il web si sta già chiedendo da chi sarà composto il cast. Attualmente però, essendo ancora il progetto in fase di sviluppo, non sono ancora stati scelti gli attori che interpreteranno i protagonisti della vicenda.

Attualmente però sarebbero in corso le ricerche per trovare l’attrice che presterà il volto al personaggio della Knox.

Puntate

A oggi non sappiamo ancora da quante puntate sarà composta la serie tv su Amanda Knox e non conosciamo quale sia la durata degli episodi. Nelle settimane a venire però arriveranno ulteriori news in merito.

Amanda Knox serie tv streaming

Siete curiosi di scoprire dove vedere la serie tv su Amanda Knox in streaming? Scopriamo quello che sappiamo. Al momento tutto ciò che è noto è che le puntate della miniserie andranno in onda sulla piattaforma streaming statunitense Hulu.

In Italia non sappiamo ancora dove e quando la serie andrà in onda.