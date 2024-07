Dopo una lunga relazione, qualche mese fa Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno annunciato la fine della loro relazione. In queste ore così è arrivata voce che l’ex Cavaliere di Uomini e Donne abbia ritrovato l’amore e che a oggi abbia una nuova fidanzata.

Nuovo amore per Sossio Aruta?

Nel corso di più di 20 anni sono numerose le coppie che sono nate a Uomini e Donne. Tuttavia tra le più belle e amate c’è sempre stata anche quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Senza dubbio in molti ricorderanno il percorso dei due ex protagonisti del dating show, che per lungo tempo hanno fatto battere il cuore a tutto il pubblico. Qualche mese fa però con un lungo post sui social Ursula ha inaspettatamente annunciato la fine della relazione con Sossio e la notizia ha lasciato tutti i fan senza parole.

Né la Bennardo né Aruta tuttavia sono mai entrati nei dettagli di quello che sarebbe accaduto e a oggi non conosciamo i motivi della rottura. Solo lo scorso maggio però proprio l’ex Vippone ha fatto un duro attacco alla sua ormai ex compagna, al punto da affermare: “Ti ricordo che il mio cuore era bellissimo e le mie intenzioni purissime. Quel nessuno, come mi definisci, ti ha donato una figlia per la vita. Semmai hai deciso tutto da sola, contro la mia volontà. Hai preferito la libertà alla famiglia unita. Io non volevo perderti, punto! Basta far capire il contrario, grazie”.

Adesso, a distanza di qualche settimana da questo sfogo, Sossio Aruta è tornato al centro dell’attenzione mediatica. Come riporta Amedeo Venza, che ha ricevuto una segnalazione da un fan, sembrerebbe che l’ex Cavaliere abbia ritrovato l’amore e che a oggi abbia una nuova fidanzata dopo la rottura con Ursula Bennardo.

Ciò nonostante attualmente l’ex Vippone non ha ancora commentato i gossip sul suo conto, che al momento dunque sono da considerarsi tali.