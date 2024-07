Sembrava che stesse nascendo un sentimento tra Martina De Ioannon e il tentatore Carlo Marini a Temptation Island, ma a quanto pare tutto potrebbe essere già finito. Molti fan infatti si sono accorti che Martina ha smesso di seguirlo su Instagram.

Durante la messa in onda dell’ultima edizione di Temptation Island abbiamo potuto vedere un avvicinamento tra Martina De Ioannon e il tentatore Carlo Marini. I due, una volta terminato il reality, sono stati avvitati insieme a una festa e in seguito la stessa Martina aveva ammesso di sentirlo ancora:

“Mi ha contattata il giorno dopo che sono uscita dal programma. Inizialmente abbiamo parlato in modo molto sporadico. Quando poi, parlando, ci siamo aperti abbiamo iniziato a fidarci”.

Questo li ha portati a seguirsi sui social a vicenda anche se l’ex concorrente di Temptation Island aveva confessato che non se la sentiva ancora di parlare di relazione con Carlo. Sembrava quindi che volesse andarci piano per vedere evolvere la situazione giorno per giorno.

A quanto pare però le cose tra loro non starebbero andando molto bene e i fan hanno cominciato a pensare che la loro possibile relazione sia naufragata sul nascere. Nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, infatti, possiamo vedere che Martina non segue più il tentatore su Instagram mentre, Carlo sembra non aver mai messo il follow alla De Ioannon fin dal principio.

Martina di Temptation Island non segue più Carlo Marini

Tante le ipotesi del web, ma per capire meglio che cosa sta succedendo tra i due ex protagonisti di Temptation Island ovviamente dovremo attendere che siano proprio loro a parlare. Fino a quel momento si tratterà solamente di speculazioni dei social e dei fan della trasmissione. Noi rimaniamo a completa disposizione per qualsiasi rettifica e vi terremo aggiornati nel caso in cui dovessimo saperne di più.