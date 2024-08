In vacanze in Salento Giorgia Meloni è insieme ad Andrea Giambruno e la loro piccola Ginevra: “Lui è molto innamorato”

La premier Giorgia Meloni e il giornalista Andrea Giambruno dal 9 agosto in vacanza nel Salento con la loro piccola Ginevra. «Lui è molto innamorato di lei», ci dice l’avvocato Bernardini de Pace.

Giorgia Meloni insieme ad Andrea Giambruno

Sì, Giorgia Meloni e Andrea di nuovo insieme! E lo scrivo con il punto esclamativo, anche se i miei maestri di giornalismo Vittorio Feltri e Edilio Rusconi lo aborrivano come un’inutile esagerazione.

È un’opinione del tutto personale, ma che si basa, credetemi, non solo su un’empatia giornalistica. E non romperanno certo le uova nel paniere un paio di scatti fatti con il telefonino da un vicino d’ombrellone su una spiaggia di Torre Castiglione, a un’ora da Ceglie Messapica, dove Giambruno era andato per prendere accordi perché come giornalista sarà forse mediatore del dibattito organizzato dall’associazione La piazza a Ceglie. E già che era lì, s’è regalato un week end al mare al Lido Bonavista di Castiglione, visto che la sua bambina era con la madre in Cina, dove il Premier era in visita ufficiale per quattro giorni.

LEGGI ANCHE: Incidente per Fedez, in frantumi il vetro della sua auto (FOTO)

Ci assicurano fonti più che affidabili e autorevoli che Andrea Giambruno dal 9 agosto dovrebbe essere con la madre di sua figlia alla masseria nel brindisino, vicino a Ceglie, come fece l’anno scorso, tutti uniti, intorno alla loro Ginevra, una bambina di sette anni che adorano (lei gli fa anche i codini, mentre lui si sorbisce a tutto volume le canzoni di Alfa tanto che conosce a memoria tutti i testi, anche dei brani meno famosi).

«Però ufficialmente sono separati», così gelano i miei entusiasmi i bien placè per sapere ogni particolare sulla separazione del presidente del Consiglio dei ministri (una mania del protocollo farsi chiamare al maschile), una separazione sancita dal Presidente con un post sui social all’indomani dei fuorionda trasmessi da Striscia la Notizia nei quali Giambruno faceva il guascone con le colleghe in studio con disarmanti battute da liceale.

Ma è proprio in quel “ufficialmente” che io (magari sbagliando) ci leggo molto di più, addirittura il suo contrario, e perdonatemi la forzatura del ragionamento: “ufficialmente” è molto vicino a “formalmente”, ma presuppone che in modo non formale potrebbe significare l’esatto contrario.

Novella 2000 numero 34

«Giambruno ama pazzamente Giorgia Meloni e mi augurio che tornino insieme», mi dice perfino l’avvocato di Andrea Giambruno, Anna Maria Bernardini de Pace, la stessa che aveva mandato una diffida a nome della famiglia Giambruno/Meloni per fermare i giornalisti e i fotografi quando avevano preso d’assedio la scuola della loro figlia dal giorno in cui la Meloni era stata nominata presidente del Consiglio. La Bernardini conosce bene il Salento, dove passano le vacanze Andrea e Giorgia visto che è figlia di un barese e di una leccese (a settembre la vedremo a Forum nelle vesti di Giudice).

«Non so se torneranno insieme come prima, ma lo spero vivamente perché lui è molto innamorato di lei», e lo ha detto ai microfoni durante la presentazione del mio libro Tentazioni e castighi, il gossip è la prima forma di democrazia, davanti alla platea della Mondadori di Piazza del Duomo a Milano.

E il titolo del capitolo dedicato alla coppia è chiarissimo: «Giorgia, perdonalo, con quello che c’è in giro almeno è usato sicuro». Giorgia Meloni avrà seguito il mio consiglio? A mio parere spero proprio di sì.

A cura di Roberto Alessi.