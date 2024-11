Escluso dal Grande Fratello prima ancora del suo ingresso per un commento omofobo, Lino Giuliano oggi ha criticato aspramente il reality. Il motivo sarebbe legato a una parola detta da Shaila a Javier sotto le coperte che avrebbe la stessa gravità di quella detta dall’ex volto di Temptation Island. Ecco cosa è accaduto.

Lo sfogo di Lino Giuliano contro il Grande Fratello

Come sappiamo, Lino Giuliano sarebbe dovuto entrare dentro la Casa del Grande Fratello sin dalla prima puntata dell’edizione attualmente in onda. L’ex volto di Temptation Island era stato annunciato come concorrente ufficiale, ma è stato squalificato prima ancora che iniziasse il programma. Il motivo era dovuto a un suo commento contenete parole omofobe rivolte a una persona che gli aveva lanciato accuse.

Lino ha più volte chiesto scusa e ha accettato la scelta del GF, ma ha voluto seguire lo show e non si tira indietro nel commentarlo, specialmente quando si accorge di qualcosa che non gli torna. E così è stato anche oggi quando attraverso le sue storie ha criticato duramente il reality perché userebbe due pesi e due misure. Ma cosa è successo? In pratica tutto riguarda una parola che avrebbe detto Shaila a Javier sotto le coperte in riferimento a Lorenzo.

Lino Giuliano ha postato nelle sue storie un video di Javier mentre parla con Maria Vittoria e le rivela una frase che gli aveva detto Shaila. L’ex velina avrebbe chiesto a Javier se secondo lui a Lorenzo possa piacere anche “l’altro”, in riferimento al genere maschile e non solo femminile. Però, come dice lo stesso Javier, “non ha usato la frase ‘gli piace anche l’altro'”, bensì avrebbe usato una parola che lui ha preferito non riportare.

A questo punto Lino Giuliano si è sfogato dando per scontato che Shaila abbia usato un termine omofobo (senza microfono) e che sarebbe la stessa parola usata anche da lui nel commento. Così Lino ha detto: “Ma ci rendiamo conto cosa io devo accettare? Io mi sono preso le miei responsabilità perché è stato un commento partito dal mio profilo e ne pago le conseguenze e vado avanti. Shaila l’ha detto di sua spontanea volontà quella parola ‘fr**io’ sotto le coperte nella Casa. Solo che la differenza è che lei l’ha detto nella Casa tutto a posto, si è risolto subito, non ci sono problemi. A me invece hanno messo alla gogna subito, con tanto di ingresso saltato Questo mi fa pensare che la legge non è uguale per tutti. Chi figli e chi figliastri”.

Lo sfogo di Lino è inerente alle parole di Javier, quindi non abbiamo la certezza che Shaila abbia davvero detto una parola omofoba. Anche perché il tutto sarebbe avvenuto di notte sotto le coperte senza microfono. Quindi in pratica sarebbe la parole di Javier contro quella di Shaila.