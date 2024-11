Stasera finalmente prende il via la nuova edizione de La Talpa: anticipazioni della prima puntata del 5 novembre e dove seguire il programma in TV e in streaming.

Anticipazioni La Talpa prima puntata 5 novembre

Nella prima puntata de La Talpa cosa vedremo? Ecco le prime anticipazioni! Verranno introdotti tutti i concorrenti di questa nuova edizione del programma. Li conosceremo uno a uno e scopriremo le loro prime strategie e punti di forza o punti deboli.

Nel corso dell’appuntamento vedremo le prove a cui saranno sottoposti i concorrenti, che dovranno dimostrare a tutti di essere persone fedeli e soprattutto di non essere La Talpa. I sospetti però tra loro non mancheranno.

A ogni concorrente verrà chiesto chi è la persona più fidata e i più hanno optato per Gilles Rocca che ha dovuto portare avanti un compito importante che aprirà nuovi scenari.

Nonostante siamo solo agli inizi, non è mancata una prima lite tra Gilles Rocca e Marina La Rosa, così come le tensioni tra la concorrente e Andrea Preti. Vedremo peraltro se alcune delle indiscrezioni emerse su La Talpa riguardo a delle accese liti troveranno o meno conferme.

In seguito, sempre durante la prima puntata de La Talpa, i concorrenti dovranno sottoporsi a un test di 15 domande. Arriverà attraverso un meccanismo di asta e ne vedremo delle belle, perché Marco Melandri si renderà protagonista di un momento che genererà dello sgomento tra gli altri protagonisti.

Queste le primissime anticipazioni de La Talpa!

Quando va in onda La Talpa e dove vederla in TV e streaming

Dove vedere in TV e in streaming La Talpa? Oltre alla puntata in onda su Canale 5, è possibile seguire la trasmissione anche su Mediaset Infinity.

Si può utilizzare la piattaforma non solo in diretta. Questo perché grazie ad alcuni contenuti esclusivi caricati nell’apposita area dedicata al programma. Dal 7 novembre sarà disponibile anche “La Talpa Detection”. Parliamo di un format per il sito con tutte le anticipazioni della messa in onda e dei precisi focus sui vari elementi di investigazione.

La Talpa quando va in onda? Il programma televisivo condotto da Diletta Leotta questa settimana va in onda al martedì. Capiremo se sarà riconfermato allo stesso giorno anche nelle prossime puntate!

Chi conduce La Talpa

Chi abbiamo alla conduzione della Talpa? Chi conduce questa edizione? In tanti si stanno ponendo questa domanda. Mediaset ha deciso di puntare tutto su Diletta Leotta!

Sarà lei dunque a guidare tutti i concorrenti nelle varie sfide, verso la rivelazione del traditore o traditrice.

I concorrenti

Ricordate chi fa parte del cast de La Talpa e chi sono quindi i concorrenti di questa nuova edizione? Ve li riportiamo qui a seguire:

Alessandro Egger; Andreas Muller e Veronica Peparini; Elisa Di Francisca; Lucilla Agosti; Ludovica Frasca; Marco Melandri, Marina La Rosa e Orian Ichaki.