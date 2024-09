Avete mai visto com’era Lino Giuliano prima di Temptation Island e della sua mancata partecipazione al Grande Fratello? Ecco com’è cambiato nel corso degli anni. Le foto a confronto.

Lino Giuliano prima di Temptation Island

Dell’ex fidanzato di Alessia Pascarella si è parlato molto nelle ultime settimane in relazione a una frase omofoba utilizzata in risposta a un commento di Enzo Bambolina sul web. Questa replica gli è costata la partecipazione al Grande Fratello e a parlarne in diretta è stato proprio Alfonso Signorini:

“Questo genere di linguaggio e contenuti, che offendono la comunità gay e tutti coloro di buon senso, va in una direzione opposta alla mia e quella di Mediaset. Per questo non entrerà nella casa del Grande Fratello”.

In seguito lo stesso Lino e la ex Alessia hanno espresso la loro opinione. Vedremo con il tempo quali altri impegni lavorativi spunteranno in futuro per lui ma nel mentre spostiamo la nostra attenzione su una foto che sta girando sul web in queste ore. Qualcuno ha ripescato dai suoi profili social uno scatto risalente al 2015 e quindi vi domandiamo: sapete com’era Lino Giuliano prima di Temptation Island? Probabilmente sarete curiosi di scoprire com’è cambiato e qui sotto vi mettiamo le foto a confronto.

A destra lo vediamo com’è oggi mentre a sinistra lo troviamo quasi dieci anni fa. I capelli sono acconciati in maniera diversa e non aveva la barba, ma solo il pizzetto. Anche il fisico era leggermente differente nonostante oggi si mantenga sempre in forma. Adesso Lino ha 29 anni mentre nella prima immagine ne aveva solo 20 e di conseguenza è normale che ci sia un cambiamento durante la crescita e l’avvicinarsi dei trent’anni.

Com’era Lino Giuliano prima di Temptation Island

Ecco perciò com’era Lino Giuliano prima di Temptation Island, quasi dieci anni fa. Vi lo avreste riconosciuto?