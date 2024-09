In queste ore a pubblicare sui social una storia sospetta è stato Lino Giuliano. L’ex volto di Temptation Island infatti si è scagliato contro il Grande Fratello a seguito della sua squalifica.

Le parole di Lino Giuliano

“Ma dov’è questa libertà di giudizio e dei commenti? Ho notato le furbate che usano pur di andare avanti e non essere eliminati e io sono stato espulso per un commento di rabbia, senza aver avuto modo di chiarirmi televisivamente”. Inizia così il lungo sfogo che poco fa Lino Giuliano ha pubblicato sui suoi profili. Sappiamo bene che l’ex volto di Temptation Island, dopo un duro commento in replica a una provocazione social, è stato squalificato dal Grande Fratello prima ancora di poter varcare la porta rossa. A seguito di quando accaduto Lino ha fatto prontamente le sue scuse, dimostrando di aver capito il suo errore. Tuttavia l’ex di Alessia Pascarella non sembrerebbe aver digerito l’amaro boccone.

LEGGI ANCHE: Taylor Mega parla del flirt con Fedez a Le Iene, poi spiazza con una rivelazione inedita sul rapporto tra i Ferragnez

Poco fa dunque Lino Giuliano ha pubblicato un lungo sfogo, che sembrerebbe essere rivolto proprio a certe dinamiche nate in questi giorni nella casa del Grande Fratello. Senza peli sulla lingua così l’ex protagonista di Temptation Island ha affermato:

“Ciò che posso dire è che, se questa è la situazione, sono molto contento di non essere entrato, perché io di falso non ho mai avuto nulla. Avrei creato tante polemiche proprio per come sono fatto, schietto e sincero, e tutto ciò che penso lo dico. […] Eliminare me per un commento fatto fuori dalla casa per rabbia e lasciare in gioco persone che sfruttano e usano tecniche pur di andare avanti per il montepremi. Che messaggi mandiamo ai nostri figli, nipoti, bambini? Che per arrivare a uno scopo va bene anche prendere in giro una donna e usare i suoi sentimenti? Finiamola”.

Pare dunque che Lino Giuliano non abbia ancora digerito la squalifica dal Grande Fratello. Che dunque nei prossimi giorni abbia modo di dire ancora la sua?