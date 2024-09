Questa sera a Le Iene andrà in onda un’intervista di Taylor Mega e l’influencer parlerà del suo rapporto con Fedez così come della relazione del rapper con Chiara Ferragni. Le rivelazioni a quanto pare saranno sorprendenti e qui di seguito ve ne diamo un assaggio.

La rivelazione di Taylor Mega

A Striscia la Notizia Taylor Mega sembra aver confermato di avere avuto un flirt con Fedez qualche tempo fa. Tuttavia non si è mai trattato di nulla di serio e lei stessa è stata piuttosto vaga, soprattutto per quanto riguarda il periodo nel quale si sarebbero svolti i fatti. Non sappiamo quindi se si tratta di un momento precedente o successivo alla storia con Chiara Ferragni.

Questa sera, stando alle anticipazioni, l’influencer sarà intervistata a Le Iene nella nuova puntata e fornirà delle rivelazioni alquanto sorprendenti. Prima di tutto ha spiegato il motivo per il quale ha accettato di far parte del video di Federico “L’infanzia difficile di un benestante“. Ha raccontato che sentiva il bisogno di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e il rapper gliene ha dato l’occasione.

Per quanto riguarda il flirt con Fedez, invece, Taylor Mega ha lasciato intendere senza molti giri di parole che i Ferragnez sarebbero stati una coppia aperta:

“Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo.

Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io. È stata una cosa più fisica che passionale”.

Alla fine del suo discorso Taylor Mega ci ha tenuto a precisare di non essere lei la causa della crisi di Federico e Chiara Ferragni. Appuntamento, quindi, a questa sera solo su Italia 1 con Le Iene.