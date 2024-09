Nel corso della prima puntata di Amici, Angelina Mango è tornata in studio e ha cantato Per due come noi con Olly

Oggi in occasione della prima puntata di Amici 24 Angelina Mango ha fatto ritorno in studio e ha cantato la hit Per due come noi con Olly.

Angelina Mango ad Amici 24

Si sta formando la nuova classe di Amici e oggi le emozioni si susseguono nello studio del talent show di Maria De Filippi. Poco fa per il pubblico c’è stata anche una grande sorpresa. A fare ritorno all’interno della trasmissione è stata infatti Angelina Mango, che solo due anni fa era tra le concorrenti del programma. Da quel momento la giovane artista ne ha fatta di strada e oggi è tornata lì dove tutto è iniziato.

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi orgogliosa di Angelina Mango: “Sei bravissima, sei nata per cantare e si vede”

Dopo aver consegnato alcune magli ai nuovi allievi, Angelina ha anche avuto modo di esibirsi. A raggiungere la Mango in studio è stato infatti Olly e così i due artisti hanno duettato sulle note della loro hit Per due come noi, che in queste settimane sta scalando le classifiche.

Per due Amici come noi ❤



Olly e Angelina straordinari

Nina tu sei la musica #Amici24 pic.twitter.com/hwyR6HdmuA — Angelina Mango TOTAL 🎹 (@AngelinaTotal) September 29, 2024

Dopo la performance, Maria De Filippi ha anche ricordato i prossimi appuntamenti di Angelina Mango. La cantante infatti nelle prossime settimane sarà impegnata con un lungo tour italiano, già completamente sold out, ed europeo.

Non resta dunque che fare un enorme in bocca al lupo alla giovane artista, che di certo non deluderà le aspettative.