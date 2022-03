1 Scoppia la tempesta a L’Isola dei Famosi 16

Ore difficili le ultime a L’Isola dei Famosi 16. Nonostante il reality sia iniziato da pochi giorni infatti i naufraghi hanno già dovuto lasciare momentaneamente la spiaggia. Il motivo? Una tempesta che è scoppiata in Honduras. Come è ben noto i temporali ai Caraibi non sono da sottovalutare, e così la produzione ha deciso di mettere in sicurezza tutti i concorrenti, almeno fino a quando il brutto tempo non sarà passato.

A svelare la notizia con dei post sui social è stato Alvin, che ha raccontato cosa sta accadendo in queste ore a L’Isola dei Famosi 16. Queste le dichiarazioni dell’inviato speciale:

“La situazione qua in Honduras è di tempo brutto, quindi piove e a Cayo dove ci sono gli atolli, dove c’è l’atollo di Cayo Cochinos dove ci sono tutte le isole è ancora peggio la situazione. Quindi abbiamo messo i naufraghi in sicurezza quindi è tutto a posto, volevo comunicarvelo. Stanno bene e adesso attendiamo che migliori il tempo”.

Nessuna paura dunque per i naufraghi de L'Isola dei Famosi 16, che nonostante la tempesta scoppiata in Honduras sono al sicuro. Non è chiaro tuttavia se i due gruppi di concorrenti siano stati riuniti o se invece siano stati messi al riparo in due luoghi differenti. Solo nel corso della puntata di domani sera scopriremo quello che è accaduto in queste ore.