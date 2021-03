1 Il primo eliminato de L’Isola dei Famosi

Solo qualche ora fa è partita la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, e la prima puntata ha ottenuto un ottimo successo. Alla conduzione del reality, come sappiamo, c’è Ilary Blasi, che ha preso in mano le redini del programma dopo l’abbandono di Alessia Marcuzzi. Al fianco della presentatrice invece, nelle vesti di opinionisti, ci sono Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Questa sera intanto andrà in onda una nuova puntata, durante la quale assisteremo all’arrivo di nuovi naufraghi. Ma non solo. Nel corso della diretta infatti scopriremo chi sarà il primo concorrente eliminato di questa edizione! A finire in nomination sono stati Drusilla Gucci e il Visconte Guglielmotti, che attualmente si stanno sfidando al televoto. Ma chi sarà ad abbandonare l’isola?

Per cercare di capire quello che potrebbe accadere, sul web sono partiti diversi sondaggi, grazie ai quali possiamo farci una prima idea sul verdetto, che scopriremo nel corso della diretta di stasera. Ad indire una votazione è stato Reality House, che poco fa ha svelato i risultati. A rischiare l’eliminazione, secondo le preferenze del web, sarebbe proprio il Visconte Guglielmotti, che ottiene l’82% dei voti, contro il 18% dei voti di Drusilla Gucci.

Naturalmente precisiamo che non è detto che le cose vadano proprio in questo modo e che sia proprio il Visconte Guglielmotti il primo eliminato de L’Isola dei Famosi. Il televoto infatti, come precisato, verrà chiuso solo nel corso della diretta di questa sera, e per allora le cose potrebbero del tutto ribaltarsi.

Tuttavia per avere un’idea più chiara su quello che potrebbe accadere, facciamo anche affidamento sul sondaggio lanciato dal portale Grande Fratello Forum. Scopriamo i risultati di questa votazione.