Uno dei professionisti di Amici avrebbe dovuto fare l’inviato a L’Isola dei famosi

1 Andreas Muller da Amici a L’Isola dei famosi

A distanza di un anno arriva una notizia riguardante la scorsa edizione de L’Isola dei famosi. Si tratta della partecipazione al reality di uno dei professionisti più amati di Amici: Andreas Muller. Il ballerino ha vinto un’edizione del talent show di Maria De Filippi e poi è diventato professionista. La sua compagna è Veronica Peparini, attuale insegnante di ballo nel programma.

Ma a quanto pare avremmo potuto vedere Andreas lo scorso anno in Honduras. A rivelarlo è stato proprio lui, ieri, attraverso il suo profilo Instagram. Il ballerino ha pubblicato una foto di lui con una barba un po’ lunga e ha fatto la rivelazione. Gli era infatti stato proposto di partecipare prima come naufrago e poi come inviato. Ecco cosa ha scritto nel post che accompagna la foto:

“Una cosa che non sai: l’anno scorso ero in ‘ballo’ per partecipare a L’isola dei Famosi in qualità di naufrago. Poi successivamente mi chiamarono chiedendomi se mi avesse fatto piacere partecipare in qualità di inviato. E niente, stamattina mi sentivo nel mood.”

Qualcosa a quanto pare poi è andato storto o in realtà è andata meglio per Andreas Muller. Infatti lui è stato richiamato da Maria De Filippi ad Amici, appunto, per la fase Serale del programma. Ricordiamo vari daytime in cui lavorava in sala con gli allievi e anche alcune dimostrazioni ed esibizioni durante la prima serata.

Come sappiamo, i naufraghi de L’Isola dei famosi sono stati tanti altri e come inviato è arrivato l’ex campione del nuoto Massimiliano Rosolino.

Presto inizierà la nuova edizione del reality ed ecco quello che sappiamo finora riguardo il cast…