L’Isola dei Famosi slitta per via del Grande Fratello Vip? L’indiscrezione

1 Stando alle indiscrezioni, sembrerebbe che L’Isola dei Famosi possa slittare per via del Grande Fratello Vip

Solo qualche settimana fa, come sappiamo, sono arrivate le prime news in merito alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. L’amatissimo reality, infatti, era sembrato pronto a tornare tra poche settimane, con nuove ed inedite novità. Prima tra tutte le conduzione. Come è noto, con un comunicato stampa, Mediaset ha annunciato l’uscita di scena di Alessia Marcuzzi dal programma, che nel mentre si dedicherà a nuovi progetti. A sostituire la conduttrice ci sarà Ilary Blasi, pronta a tornare ai reality dopo l’addio al Grande Fratello Vip.

Tuttavia, nelle ultime ore, un’indiscrezione sta facendo il giro del web. Sembrerebbe che per via di quest’ultima trasmissione, L’Isola dei Famosi subirà uno slittamento. Ma cosa è sta accadendo? Secondo quanto riportato da Che TvFa, pare che i vertici della rete abbiano deciso di allungare il Grande Fratello Vip, rimandando, dunque, la messa in onda del reality con la Blasi. Questo quello che viene riportato dal sito:

“Dalle informazioni che abbiamo avuto modo di raccogliere, sembrerebbe proprio che quest’anno L’Isola dei Famosi non ci sarà più. Sembrava tutto ormai definito, con Ilary Blasi quale nuova conduttrice e la data di lunedì 20 aprile fissata come inizio. Così invece non sarà: Canale 5, di certo non pienamente soddisfatta dei risultati d’ascolto modesti del Grande Fratello Vip, ha preferito all’ultimo salvaguardare l’altro titolo forte dei suoi reality, evitandone la messa in onda a fine stagione. La domanda legittima da porsi allora è la seguente: da cosa sarà sostituita L’Isola dei Famosi? O meglio: cosa ci fa essere certi che questa non vedrà la luce? Senza dubbio la decisione dell’ammiraglia Mediaset di allungare ulteriormente la programmazione del Grande Fratello Vip anche nelle settimane successive alla Pasqua”

Cosa accadrà dunque? L’Isola dei Famosi subirà realmente uno slittamento per via del Grande Fratello Vip? Nel mentre, solo qualche giorno fa pare sia stato confermato anche l’inviato speciale dall’Honduras, che seguirà l’avventura dei naufraghi. Rivediamo di chi si tratta.